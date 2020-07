Tour d'Italie 2020 : Le nouveau tracé, avec un chrono individuel pour ouvrir le bal

Comme la grande majorité des événements sportifs prévus lors de cette année 2020 marquée par cette crise sanitaire d'une ampleur inimaginable, le Tour d'Italie n'est pas sorti indemne de la pandémie de Covid-19 venue chambouler complètement le calendrier. Non content d'être reporté au mois d'octobre alors qu'il aurait dû se dérouler en mai (9 au 31 mai), ce Giro 2020 a de surcroît dû revoir tous ses plans, à commencer par le menu qu'il comptait proposer à l'origine aux spectateurs italiens pour le Grand départ de la course. Et alors que les coureurs auraient dû s'élancer en Hongrie, de la Capitale Budapest, c'est finalement de... Sicile que partira cette 103eme édition de l'épreuve. Etant donné le contexte, les organisateurs ont dû abandonner l'idée de programmer le coup d'envoi de la course à l'étranger et se rabattre sur l'Italie, et donc la Sicile, qui n'avait plus hébergé le Grand départ du Tour le plus célèbre du pays depuis 2008 et un départ du chef-lieu Palerme à l'époque.

Un chrono individuel pour commencer !

RCS a levé le voile ce vendredi sur le nouveau parcours, avec les environs de Palerme en guise d'apéritif quand il était prévu initialement que ce Giro 2020 traverse la grande île au quatrième jour de course uniquement, lors de la 4eme étape. Le coronavirus est finalement passé par là, et tout démarrera par un contre-la-montre individuel de 16 kilomètres, entre Monreale et Palerme, le 3 octobre prochain. Mais ce n'est pas tout puisque la Sicile, décidément le grand bénéficiaire de ce changement de menu, accueillera également les trois étapes suivantes. La 2eme, entre Alcamo et Agrigente (150 km) sera promise aux sprinteurs, au contraire de la 3eme, qui reliera Enna à l'Etna (150 km) avec la première arrivée en haute altitude de cette édition 2020 maintenue à 21 jours de course, comme prévu depuis le début. Le 4eme, taillée elle aussi pour les sprinteurs, verra le peloton dire adieu à la Sicile, via une ultime étape, entre Catane et Villafranca Tirrena.



Les quatre premières étapes du Giro 2020

3 octobre : 1ère étape : Monreale - Palerme, 16 km (contre-la-montre individuel)

4 octobre : 2eme étape : Alcamo - Agrigente, 150 km

5 octobre : 3eme étape : Enna - Etna (Piano Provenzana), 150 km

6 octobre : 4eme étape : Catane - Villafranca Tirrena, 138 km