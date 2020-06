Tour d'Italie 2020 : départ de Sicile pour le Giro

La Sicile sera encore plus au cœur du Giro 2020. Alors que l’ile devait accueilir le retour du peloton sur le territoire italien à compter de la quatrième étape, la crise sanitaire a totalement changé la donne. En effet, les autorités hongroises ont tout d’abord renoncé à accueillir pour la première le Grand Départ d’un Grand Tour cycliste avant que l’UCI ne mette en hibernation le cyclisme professionnel jusqu’à la fin du mois d’août. En conséquence et à l’image du Tour de France et de la Vuelta, le Tour d’Italie a été contraint de revoir ses plans et, notamment, ses dates.

Devant s’élancer le 3 octobre prochain pour se conclure dans les rues de Milan trois semaines plus tard, l’édition 2020 du Giro démarrera par trois jours sur les routes de Sicile dont une arrivée en altitude. « C'était le choix le plus logique à faire afin de maintenir le parcours original », a déclaré à la Rai le directeur de l’épreuve Mauro Vegni.

Le public autorisé sur le bord de la route

Une telle modification du tracé va permettre de maintenir l’essentiel du parcours initial, notamment les deux dernières semaines exigeantes. Mais, à l’issue d’une réunion avec le ministre italien de la jeunesse et des sports Vincenzo Spadafora, Mauro Vegni a pu annoncer que l’édition 2020 du Tour d’Italie sera ouverte au public.

« La proposition présentée prend en compte la présence du public mais, selon les règles du décret du Premier ministre du 11 juin, avec des règles de distanciation sociale, a ajouté le président de RCS Sport, organisateur du Giro, Paolo Bellino. C'est un retour à la normale, même si ce ne sera pas comme nous sommes habitués. En tout cas, c'est un pas en avant par rapport à il y a quelques mois. »

Alors que la Vuelta a dû sacrifier son Grand Départ des Pays-Bas et sera amputé de trois étapes, le Tour d’Italie aura droit à un parcours complet et très exigeant.