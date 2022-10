Saison 2023 : Merckx conseille à Evenepoel de faire le Giro plutôt que le Tour de France

La question continue de se poser. Quel Grand Tour privilégiera, en 2023, le Belge Remco Evenepoel ? Le Tour d'Italie ou bien alors le Tour de France ? Même Eddy Merckx a donné son avis sur la question, ce jeudi, lors d'un entretien accordé à La Gazzetta dello Sport. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le "Cannibale" peut surprendre. En effet, l'an prochain, Merckx conseille à son jeune compatriote de privilégier le Tour d'Italie : "À ce stade de sa carrière, je lui conseille d’aller au Giro d’Italia, qui est meilleur pour lui que le Tour de France. Concourir en Italie est donc toujours spécial : les beaux endroits, les fans, la nourriture..."

Evenepoel a déjà fait son choix

Avant de poursuivre : "Pour gagner le Tour d'Italie, cela dépendra aussi de la force des rivaux. Mais Evenepoel a prouvé ces dernières semaines qu’il était un champion. Il a évolué, il a gagné la Vuelta et il l’a fait en attaquant sur des pentes abruptes. Au Giro, cependant, ce sera encore plus difficile : les montées sont plus longues et souvent vous dépassez 2 000 mètres au-dessus du niveau de la mer. De plus, la météo peut être un facteur, avec la possibilité de neige et de froid. Mais Remco doit se tester, c’est le seul moyen de comprendre quelles sont ses limites." Cette saison, Remco Evenepoel, pensionnaire de la formation cycliste belge Quick-Step Alpha Vinyl et aujourd'hui âgé de seulement 22 ans, a décroché le titre de champion du monde de cyclisme sur route, il y a seulement quelques semaines de cela. Tout en ayant également raflé, parmi ses autres prestigieux succès, le Tour d'Espagne sans oublier Liège-Bastogne-Liège. Avec également la Clasica San Sebastian, le Tour de Norvège mais également le Tour de l'Algarve. Et pour l'année prochaine, Remco Evenepoel a déjà choisi entre Giro et Grande Boucle. Mais il faudra, malgré tout, encore attendre avant de connaître ce fameux choix.