Roglic donne le ton

L'explication entre prétendants au Giro n'a pas tardé. Et qu'on se le dise, Primoz Roglic est fort. Le Slovène n'a pas flanché et remporté la première étape du 102e Tour d'Italie, ce samedi à Bologne. Le leader de la Jumbo-Visma a tenu son rang sur un parcours de huit kilomètres, dont deux derniers d'ascension, qui lui était promis.

Le Slovène, le premier de l'histoire en rose sur le Giro, a avalé le prologue en 12'54'', devançant tous les autres favoris au podium final que sont Vincenzo Nibali, troisième (+23''), Miguel Angel Lopez, quatrième (+28''), et Tom Dumoulin, cinquième (+28''). Tous les leaders se sont rapidement élancés, figeant la course jusqu'au départ beaucoup plus tardif de Simon Yates. A la tombée de la nuit, le Britannique a bien résisté, échouant en deuxième position (+19'') pour compléter un prestigieux top 5 où tous les cadors sont là ! Il n'y avait pas de place pour les outsiders, ni pour les Français... Tony Gallopin, premier tricolore, termine 30e (+1'02'').

"Je suis très heureux, a savouré sur la chaîne L'Equipe celui qui a remporté le Tour de Romandie cette saison. J'ai attendu longtemps après mon passage mais ça valait le coup. C'est une sensation forte d'enfiler le maillot rose. Ce n'était pas tactique, il fallait juste aller le plus vite possible et je crois qu'on a fait le boulot. Je suis surpris de l'écart même si on veut toujours avoir plus mais l'essentiel c'était déjà la victoire. C'est un très bon début. On va voir comment ça se passe maintenant, l'essentiel c'est d'être en rose le dernier jour à Vérone, et trois semaines, c'est long." Roglic n'en est qu'au début mais son premier message est bien passé.