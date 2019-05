Plus dure est la chute pour Dumoulin

Sur les routes du Latium, entre Orbetello et Frascati, il y avait de quoi trouver le temps long ce mardi, à l’occasion de cette quatrième étape parmi les plus longues de ce Giro 2019 avec ses 235 bornes pas franchement de nature à inspirer le peloton qui va longtemps ronronnait en se contentant de contrôler l’échappée de sans-grades du jour. Trois gregarios (M. Frapporti, D. Cima, M. Maestri) condamnés avec la perspective de cette bosse à l’arrivée comme une promesse de voir les puncheurs venir se mêler aux sprinteurs.

Tom Dumoulin boitait bien bas en rentrant dans son bus, la jambe gauche ensanglantée après sa chute dans le final de la 4e étape du Giro pic.twitter.com/pIiZR9uW0V — Gaétan Scherrer (@GaetanScherrer) 14 mai 2019

Et pourtant, le réveil fut brutal avec cette chute collective survenue en tête de course, à six kilomètres de la ligne, qui va certes dessiner l’échappée gagnante d’une quinzaine de coureurs, parmi lesquels Arnaud Démare, finalement trop juste et 9e devant Simon Yates (+18") pour suivre notamment le vainqueur du jour devant Caleb Ewan (Lotto-Soudal) et Diego Ulissi (UAE Abu Dhabi), l’Equatorien Richard Carapaz (Movistar), déjà vainqueur sur le Tour d’Italie l’an passé et au pied du podium (4e).

"Il n'avait aucune force"

Mais le principal grand perdant du jour, c’est sans conteste Tom Dumoulin, le lauréat de l’édition 2017, qui ambitionnait de succéder à Chris Froome au palmarès. Au lieu de quoi, le coureur de la Sunweb renoue avec sa réputation de guignard et termine l’étape avec un retard de quatre minutes, incapable de limiter la casse après la chute. Brûlé au coude et surtout le genou gauche en sang, sur lequel les marques de dents d’un plateau n’indiquaient vraiment rien de bon…

"Tom était impliqué dans cette chute, va commenter l’un de ses directeurs sportifs, Marc Reef, au micro d’Eurosport. On a cru d’abord que c’était un de ses coéquipiers. Il est remonté sur son vélo, mais il n’avait pas la possibilité de pousser sur ses pédales, ses coéquipiers l’ont attendu. Il n’avait aucune force. On va voir quelle est la situation…" Après les 28 secondes concédées dans le chrono inaugural, la note s’élève à près de 4’30", mais surtout c’est la crainte d’un forfait qui plane…

"Ce qui est significatif, c’est qu’il ne se bat pas quand il repart. Il y a la douleur, mais là il a compris que c’était fini. Il termine comme s’il était dans le gruppetto…", analyse Cyrille Guimard, consultant pour Eurosport.

La déveine pour Dumoulin, la confirmation en revanche pour Primoz Roglic, le leader, qui creuse l’écart… Le podium, concentré en 23 secondes au départ de l’étape, s’établit désormais comme suit avec Yates (2e, +35") et Vincenzo Nibali (3e, +39"). Tony Gallopin est le premier Français en 15e position (+1’18").