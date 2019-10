Le parcours du Giro dévoilé, avec Sagan et Carapaz

Peter Sagan était présent ce jeudi à Milan pour la présentation du parcours du Tour d'Italie 2020. Et pour cause, le Slovaque, habitué à briller sur le Tour de France, va disputer pour la première fois le Giro qui s'élancera de Hongrie, non loin de chez lui.

Alors que le peloton prendra ensuite la direction de la Sicile, avec au programme une étape sur les pentes de l'Etna, c'est sans doute en troisième semaine que tout se jouera, avec plusieurs journées montagneuses au programme, dont une avant-dernière étape dantesque vers Sestriere.

Il y a aura total près de 60 kilomètres de contre-la-montre individuel, dont un chrono final de 16 bornes le dernier dimanche à Milan. Cela pourrait intéresser Tom Dumoulin et Primoz Roglic, battus par l'an passé par l'Equatorien Richard Carapaz, qui reviendra défendre son maillot rose sous les couleurs de l'équipe Ineos. Il pourrait être accompagné par Geraint Thomas, dont l'horizon semble bouché sur le Tour de France par Christopher Froome et Egan Bernal. Côté français, Romain Bardet (AG2R-La Mondiale) aimerait découvrir la course italienne.