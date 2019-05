Ineos: Pas de Giro pour Bernal !

Egan Bernal, victime d'une fracture de la clavicule après une chute à l'entraînement, ne prendra pas le départ du prochain Tour d'Italie (11 mai-2 juin).

Le prodige colombien, vainqueur de Paris-Nice en début de saison, devait endosser le rôle de leader pour la première fois dans un grand tour, et était considéré comme l'un des favoris pour le maillot rose en compagnie de Tom Dumoulin, Primoz Roglic ou encore Vincenzo Nibali.

Le Team Ineos (ex-Team Sky) pourrait choisir d'aligner son coureur sur le Tour de France, aux côtés de Geraint Thomas et Christopher Froome. L'an passé, Bernal avait effectué un travail précieux pour aider Thomas à ramener le maillot jaune à Paris.

Unfortunately we can confirm that @Eganbernal has suffered a broken collarbone in a training accident ahead of the Giro d'Italia. More details to follow pic.twitter.com/tvsTu5K0cs