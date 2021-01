Ineos Grenadiers : Le Tour d'Italie pourrait être privilégié par Egan Bernal

Bernal : « Le problème a été résolu »

Egan Bernal sera-t-il candidat au maillot jaune sur le prochain Tour de France ? Après avoir traversé l’édition 2020 comme un fantôme avant d’abandonner avant le départ de la 17eme étape arrivant au sommet du Col de la Loze en raison de problèmes au niveau du dos, le Colombien a souvent clamé vouloir se préparer pour viser la Grande Boucle en 2021. Mais, au détour d’un entretien accordé au quotidien italien La Gazzetta dello Sport, le natif de Zipaquira a donné un tout autre son de cloche avec un objectif qui pourrait être bien différent. « J'aimerais disputer le Giro 2021, ce serait l'option numéro un pour moi, même si j'avais dit auparavant que je me préparerais le Tour », a confié Egan Bernal qui admet tout de même que, concernant les objectifs, « nous devons encore nous réunir avec l'équipe ».Mais, malgré tout, Egan Bernal admet une pointe d’incertitude quant à sa forme à ce moment de la saison, lui qui n’a plus couru depuis son abandon sur le Tour 2020. « Je ne sais pas si je pourrais y aller en tant que leader, cela va dépendre de mon rétablissement », ajoute le Colombien. Un retour en forme que le vainqueur du Tour de France 2019 assure être en bonne voie avec les soucis qui l’ont handicapé en septembre dernier qui semblent enfin être derrière lui. « Ça va beaucoup mieux. Je me sens bien et je suis très motivé. Je n'ai pas couru depuis quatre mois, donc je serai à mon maximum quand je redémarrerai en février, assure le Colombien. J'ai subi toute sorte d'examens, avec des résultats différents. C'était difficile, mais le problème a été résolu, je me sens à nouveau cycliste. » Une reprise qui sera toutefois dépendante du calendrier, qui sera immanquablement touché par la crise sanitaire.