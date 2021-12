Ineos Grenadiers : Geoghegan Hart et Pidcock sur le Giro aux côtés de Carapaz

Tosatto : « Je pense que notre leader sera Richard Carapaz »

Avec un effectif riche, l’équipe Ineos Grenadiers doit faire des choix. Tous ambitieux et déjà vainqueurs d’un Grand Tour, des coureurs comme Egan Bernal, Richard Carapaz, Tao Geoghegan Hart ou encore Geraint Thomas ne peuvent être alignés sur les trois principales courses par étape du calendrier. Alors qu’Egan Bernal ne cesse de clamer son envie de revenir sur le Tour de France tout en visant aussi la Vuelta, les dirigeants de la formation britannique ont déjà fait leur choix pour le Giro, qui s’élancera le 6 mai prochain de Budapest. Dans un entretien accordé au média italien Bici Pro, Matteo Tosatto a indiqué que la principale carte jouée sur les routes italiennes sera Richard Carapaz, qui a remporté l’épreuve en 2019. Toutefois, l’Equatorien ne sera pas seul dans sa volonté de conquête d’un deuxième maillot rose le 29 mai dans les rues de Vérone.Dans cet entretien, Matteo Tosatto a laissé entendre que deux coureurs de premier plan encadreront le natif d’El Carmelo afin de « former une grande équipe pour remporter le Giro ». « Ce n'est pas un mystère, je pense que notre leader sera Richard Carapaz et avec lui il y aura aussi Tom Pidcock, a ainsi déclaré l’ancien coureur italien. Il est allé sur la Vuelta l'année dernière et maintenant il veut essayer le Giro. Il aime les courses italiennes et c'est une belle chose pour nous. » Pour ce qui est du deuxième « lieutenant de luxe » de Richard Carapaz, c’est un ancien vainqueur du Tour d’Italie qui est évoqué. « En plus de ces deux coureurs, il y aura aussi Tao Geoghegan Hart qui a remporté le Tour d'Italie en 2020, ajoute Matteo Tosatto. Au camp d'entraînement de janvier, nous allons également peaufiner les programmes. » Une équipe Ineos Grenadiers sur le Giro qui pourrait aussi intégrer Richie Porte, qui a récemment laissé entendre qu’il souhaitait prendre part à l’épreuve lors de sa dernière saison.