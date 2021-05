Giro : Trek-Segafredo pourra bien compter sur Vincenzo Nibali

Nibali a mis un terme au suspense

Le doute était permis, il a finalement été levé. Alors qu’il a fait de l’édition 2021 du Giro son principal objectif cette saison, Vincenzo Nibali était dans le doute. En effet, le coureur italien a été victime d’une chute lors d’une séance d’entraînement le 14 avril dernier dont les conséquences avaient remis en doute sa présence le 8 mai prochain à Turin pour le Grand Départ du Tour d’Italie. Souffrant d’une fracture du poignet droit, le « requin de Messine » s’était lancé dans une véritable course contre-la-montre pour être prêt en temps et en heure pour le rendez-vous sur ses terres. Ce samedi, l’équipe Trek-Segafredo a entretenu le mystère sur la présence de son chef de file, ne confirmant dans un premier temps que les noms de sept coureurs. Bauke Mollema, Gianluca Brambilla, Jacopo Mosca, Amanuel Ghebreigzabhier, Giulio Ciccone, Koen de Kort et Matteo Moschetti étaient appelés à former le gros des troupes de la formation américaine.Toutefois, ce lundi, l’équipe Trek-Segafredo a levé le voile sur les intentions de Vincenzo Nibali. Jouant sur le surnom du coureur italien peu avant la mi-journée, le compte officiel Twitter de l’équipe a laissé sous-entendre qu’« il y a quelque chose dans l’eau » avec la musique du film « Les Dents de la Mer ». A peine une demi-heure plus tard, la formation Trek-Segafredo a confirmé officiellement la présence de Vincenzo Nibali au départ de l’édition 2021 du Tour d’Italie : « Nous allons avoir besoin d’un plus grand bateau ! Le requin Vincenzo Nibali va participer au Giro. ». « Salut à tous, on se voit sur le Giro », a alors annoncé au travers d’un message le coureur italien, vainqueur de l’épreuve à deux reprises, en 2013 et en 2016. Trois semaines de course sur les routes italiennes, avec des détours en Slovénie et en Suisse, qui devraient permettre de savoir très rapidement si l’Italien est totalement remis de sa fracture au poignet droit.