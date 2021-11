Giro : Six étapes vallonées en 2022

Le parcours du Giro 2022 commence à prendre forme ! Après avoir dévoilé le profil des trois premières étapes du prochain Tour d'Italie, qui partira du Budapest, en Hongrie, le 8 mai, et des cinq étapes réservées, a priori, aux sprinteurs, ce lundi, les organisateurs ont dévoilé le parcours des six étapes vallonnées qui devraient être réservées aux baroudeurs. Mais comme lundi, ils ont révélé le parcours de chaque étape, mais pas la date à laquelle elle aura lieu précisément, puisque le parcours ne sera entièrement dévoilé avec les dates que jeudi.

Naples, Turin et Gênes au programme

Ainsi, les coureurs, même s’ils ne savent pas quand, savent déjà qu’ils auront droit à une étape de 198 kilomètres entre Diamante et Potenza, dans le sud du pays, avec deux cols à 1402 et 1405 mètres. Une étape se déroulera également autour de Naples (capitale italienne de la culture 2022) sur 149 kilomètres, avec un "sommet" à 128 mètres, et ce sera une première pour la ville de Campanie depuis 2013. Les coureurs auront également droit à une étape de 194 kilomètres entre Pescara et Jesi, le long de la mer Adriatique, avec quatre ascensions à une altitude de 220 à 290 mètres. Ils se rendront également de Parme à Gênes, sur 186 kilomètres, avec une côte à 1000m puis une autre à 730m à gravir. Une étape se tiendra entre Santena et Turin sur 153 kilomètres, avec cinq sommets comptant pour le classement de la montagne : trois ascensions du Colle della Maddalena (698m) et deux du Bric del Duca (655m). Enfin, une étape reliera Marano Lagunare au Sanctuaire di Castelmonte, sur 178 kilomètres, à l’est de Venise, avec notamment un sommet à 1145 mètres. Les baroudeurs auront donc de quoi faire pendant ces trois semaines. Quant aux grimpeurs, le suspense prendra fin mercredi pour eux, avec la révélation du profil des étapes de montagne. Reste à savoir leur nombre, qui dépendra du nombre de contre-la-montre que les organisateurs ont prévus...