Giro : L'équipe Arkéa-Samsic a rendu son invitation

C’est un choix fort qu’Emmanuel Hubert et l’équipe Arkéa-Samsic ont fait. Deuxième meilleure formation de deuxième division derrière Alpecin-Fenix en 2021, l’équipe bretonne a obtenu sur les routes un billet pour les trois Grands Tours en 2022. Toutefois, par l’intermédiaire d’un communiqué, cette dernière a confirmé qu’elle ne prendrait part qu’au Tour de France et à la Vuelta cette année. « Nous respectons profondément le Giro d’Italia, la société RCS Sport, son histoire, mais malheureusement cette année nous ne disputerons pas ce Grand Tour, comme nous le permet notre deuxième place au classement Pro Teams », a ainsi déclaré Emmanuel Hubert. Pour justifier cette décision, le manager général de l’équipe Arkéa-Samsic met en avant le contexte particulier de la saison 2022. En effet, comme le prévoit la réforme du cyclisme professionnel, le classement mondial à l’issue de cette année permettra de distribuer les places dans le World Tour pour les trois saisons à venir et plus uniquement des critères sportifs et économiques.Face à cet enjeu capital, la direction sportive de l’équipe Arkéa-Samsic a « établi une stratégie » afin de lui permettre d’intégrer l’élite du cyclisme professionnel masculin en 2023 et cela passe par une absence sur les routes du Giro. « Il est clair en tout cas que comme nombre de mes coureurs, j’aspire à l’avenir que la formation Arkéa-Samsic soit engagée sur les routes du Giro d’Italia avec la volonté de marquer sa présence par le biais de résultats sur cette épreuve qui sied aux grimpeurs, tout en faisant la part belle aux sprinteurs, ajoute Emmanuel Hubert dans le communiqué de sa formation. Notre rendez-vous avec le Giro d’Italia n’est donc pas pour cette année et prendre une telle décision n’a pas été aisée, mais je reste toutefois persuadé que dans un avenir très proche les routes du Giro d’Italia et de la formation Arkéa-Samsic seront amenées à se croiser. » En conséquence, RCS Sport va pouvoir distribuer une invitation supplémentaire en amont du Grand Départ du Giro 2022, le 6 mai prochain à Budapest.