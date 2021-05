Giro : Le tracé prévu pour la 19eme étape modifié

New route Stage 19 of the 2021 Giro d'Italia ➡️https://t.co/YLacKSLEBe

Onze kilomètres de moins mais toujours trois difficultés

Le Giro doit s’adapter aux événements. Ce dimanche, la cabine d’un téléphérique à Stresa, sur les pentes du Mottarone, a fait quatorze victimes. Or, l’ascension de ce col était initialement au programme de la 19eme et antépénultième étape de l’édition 2021 du Giro, prévue ce vendredi entre Abbiategrasso et le sommet de l’Alpe di Mera sur 177 kilomètres. Par l’intermédiaire d’un communiqué, les organisateurs du Tour d’Italie ont confirmé ce mardi que ce parcours allait être amendé afin d’éviter de passer près du lieu de ce terrible accident. Une modification du tracé de cette étape de montagne qui a été faite « en accord avec le ministère italien des Infrastructures et des Transports, la Région Piémont et les différentes institutions concernées ».Si la première section au sortir d’Abbiategrasso reste identique, les organisateurs du Giro ont renoncé à l’ascension du Mottarone, qui devait être classé en première catégorie et offrir 15,4km de montée avec une pente moyenne de 6,7%. En lieu et place de cette ascension exigeante, les organisateurs du Giro proposeront aux coureurs celle de l’Alpe Agogna, bien moins difficile et classée seulement en quatrième catégorie. Une fois la descente vers Stresa effectuée, le peloton reprendra le programme initialement prévu avec l’ascension, classée en troisième catégorie, du Passo della Colma (7,5km à 6,4%). Une fois au pied de la descente, les coureurs auront droit à 18 kilomètres de vallée pour rejoindre Scopello et le pied de l’ascension finale de l’Alpe di Mera, classée en première catégorie. Longue de 9,7 kilomètres, cette montée proposera une pente moyenne de 9% mais avec une pointe à 14% à un peu moins de trois kilomètres de la ligne d’arrivée. Le résultat de cette modification est la perte de onze kilomètres par rapport au parcours initial, avec cette 19eme étape qui sera désormais disputée sur 166 kilomètres.