Giro : Le profil de la 12eme étape

Les grimpeurs et les puncheurs auront soif de victoire

Le peloton va continuer de grimper dans cette 104eme édition du Giro avec au programme un retour dans les Apennins, sur les terres toscanes et d'Emilie-Romagne.Les coureurs devront s'accrocher car seuls les mieux en forme pourront briller dans cette étape difficile, en partant de Sienne et ses 349 mètres d'altitude, le peloton atteindra par endroits 1295 mètres d'altitude au sommet du Passo della Calla.Le premier sprint se trouve au kilomètre 76, au pied de la première montée de la journée à Monte Morello et son col de troisième catégorie.Les coureurs vont devoir enchaîner deux cols de deuxième catégorie, le Passo della Consuma ouvrira les hostilités pour une ascension de 17 kilomètres et un dénivelé de 970 mètres. Enfin, le Passo della Calla sera tout aussi long, avec 15,3 kilomètres avec une pente moyenne de 5,5%. Le peloton descendra ensuite jusqu’à Santa Sofia et son sprint intermédiaire, situé à seulement 22 kilomètres de l'arrivée,Les grimpeurs et baroudeurs devraient se jouer la victoire à moins que l'échappée matinale résiste au peloton et joue la victoire d'étap. Attention au parcours car de la pluie devrait accompagner les coureurs et des chutes pourraient survenir.