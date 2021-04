Giro : Le grand retour de Groenewegen

Comment va réagir le peloton ?

L’équipe Jumbo-Visma pour le Giro :

Au lendemain de l’annonce de sa composition d’équipe définitive (sauf blessure, bien sûr) pour le Tour de France, l’équipe Jumbo-Visma en a fait de même ce mardi pour le Giro (8-30 mai). Et si l’équipe néerlandaise visera clairement la victoire finale sur le Tour de France avec Primoz Roglic, cela ne sera a priori pas le cas sur le Giro. Son leader pour le classement général sera en effet le Néo-Zélandais George Bennett, dont le meilleur résultat sur un Grand Tour a été une huitième place sur le Giro 2018. Mais le nom à retenir de cette liste de huit coureurs est bien sûr celui de Dylan Groenewegen.C’est ce jour-là qu’il avait provoqué la terrible chute du Néerlandais de Deceuninck-Quick Step Fabio Jakobsen dans le sprint final de la 1ere étape du Tour de Pologne. Jakobsen, qui a passé plusieurs heures dans le coma et a été gravement touché au niveau de la mâchoire, n’a pu reprendre la compétition que mi-avril lors du Tour de Turquie. Groenewegen avait quant à lui été suspendu neuf mois par l’Union cycliste internationale suite à cet accident, jusqu’en mai 2021. Il pourra donc participer à son tout premier Giro cette année, même si c’est Chris Harper qui avait été sélectionné dans un premier temps. Mais l’Australien a été victime d’une infection au niveau de l’œil.« Dylan a travaillé dur pour revenir, mais il n’a pas le rythme de la course et il devra trouver sa place dans le peloton après tout ce qu’il s’est passé. C’est la priorité. Dylan a purgé sa suspension. J’espère que tout le monde lui donnera sa chance », a déclaré Merijn Zeeman, le directeur sportif de Jumbo-Visma. «J’ai parlé à Fabio avant qu’il aille en Turquie et c’était bon de voir ce qu’il a fait là-bas. J’ai hâte de revenir à la compétition et de pouvoir le faire sur une belle course comme le Giro », a commenté Groenewegen, qui verra dès les premiers jours de course si le peloton lui a pardonné. A noter également dans cette équipe la présence de David Dekker (23 ans), qui n’est autre que le fils d’Erik Dekker, ancien champion des Pays-Bas et vainqueur de quatre étapes sur le Tour de France, dont trois en 2000.Edoardo Affini (ITA), George Bennett (NZL), Koen Bouwman (PBS), David Dekker (PBS), Tobias Foss (NOR), Dylan Groenewegen (PBS), Paul Martens (ALL), Jos van Emden (PBS)