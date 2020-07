Giro : La liste (provisoire) des engagés

TOUR D'ITALIE 2020



AG2R La Mondiale (FRA)



Androni Giocattoli - Sidermec (ITA)



Astana (KAZ)

Jakob Fuglsang (DAN)



Bahrain McLaren (BAH)



Bardiani CSF Faizane (ITA)



Bora-Hansgrohe (ALL)

Peter Sagan (SLQ)



CCC (POL)



Cofidis (FRA)



Deceuninck-Quick-Step (BEL)

Remco Evenepoel (BEL)



Education First Pro Cycling (USA)



Groupama-FDJ (FRA)

Arnaud Demare (FRA)



Ineos (GBR)

Richard Carapaz (EQU)



Israel Start-Up Nation (ISR)



Jumbo-Visma (PBS)

Dylan Groenewegen (PBS)



Lotto Soudal



Mitchelton-Scott (AUS)



Movistar (ESP)



NTT Pro Cycling (AFS)



Sunweb (ALL)

Nico Denz (ALL)

Chris Hamilton (AUS)

Jai Hindley (AUS)

Wilco Kelderman (PBS)

Michael Matthews (AUS)

Sam Oomen (PBS)

Casper Pedersen (DAN)

Martijn Tusveld (PBS)



Trek-Segafredo (USA) (un coureur à retirer avant le départ)

Julien Bernard (FRA)

Gianluca Brambilla (ITA)

Giulio Ciccone (ITA)

Nicola Conci (ITA)

Koen de Kort (PBS)

Jacopo Mosca (ITA)

Antonio Nibali (ITA)

Vincenzo Nibali (ITA)

Pieter Weening (PBS)



UAE Emirates (UAE)

Valerio Conti (ITA)

Joe Dombrowski (USA)

Fernando Gaviria (COL)

Brandon McNulty (USA)

Sebastian Molano (COL)

Maximiliano Richeze (ARG)

Diego Ulissi (ITA)



Vini Zabu KTM (ITA)