Giro (E7) : Bouwman récompensé, Lopez reste en rose

Bardet gagne une place

Classement de la 7eme étape (Diamante - Potenza, 196km) - Vendredi 13 mai 2022

Romain Bardet (FRA/DSM) à 2'59



Classement général après 7 étapes (sur 21)

Romain Bardet (FRA/DSM) à 2’06

Quasiment cinq ans après sa première victoire professionnelle, sur le Critérium du Dauphiné, Koen Bouwman en a enfin ajouté une deuxième à son palmarès ! Le Néerlandais de 28 ans s'est imposé ce vendredi lors de la 7eme étape du Giro, récompensant ainsi le beau travail de son équipe Jumbo-Visma. Pas moins de trois Néerlandais ont fini dans le Top 4 de cette étape beaucoup plus passionnante que celle de la veille, qui a commencé le long de la mer tyrrhénienne, avant de se prolonger dans les Apennins.Wout Poels est parti en premier, suivi par Davide Formolo, Anthony Perez ou encore Richard Carapaz, qui a essayé d’y aller aussi. Seuls Poels et Formolo ont réussi à s’accrocher pour rester devant, et au terme de la deuxième montée au programme, le Monte Sirino, un groupe de sept s’est formé, avec Poels, Formolo, Koen Bouwman, Davide Villella, Diego Camargo, Tom Dumoulin et Bauke Mollema.Avec Bouwman et Dumoulin, l’équipe Jumbo-Visma était la seule en avantage numérique, et cela s’est vu par la suite. Coureur le mieux classé au général (à huit minutes), Bouwman a un temps été maillot rose virtuel, car le peloton des favoris a décidé de laisser partir l’échappée, même si Dumoulin est un ancien vainqueur de l’épreuve. Le Néerlandais est passé en tête de tous les sommets pour s’assurer d’endosser le maillot de meilleur grimpeur. Au fil des ascensions (quatre au total lors de cette étape), des éléments ont craqué, et après la dernière, l’échappée n’était plus formée que de quatre coureurs : Bouwman, Dumoulin, Mollema et Formolo.Juan Pedro Lopez reste donc en rose, pendant que Romain Bardet gagne une place pour se retrouver neuvième, à 2’06 du leader. Samedi, c’est une étape en circuit de 153 kilomètres autour de Naples qui sera au menu, avec une seule côte de 4eme catégorie.2- Bauke Mollema (PBS/Trek-Segafredo) à 2"3- Davide Formolo (ITA/UAE Emirates) à 2"4- Tom Dumoulin (PBS/Jumbo-Visma) à 19"5- Davide Villella (ITA/Cofidis) à 2'256- Lennard Kämna (ALL/Bora-Hansgrohe) à 2'597- Vincenzo Albanese (ITA/EOLO-Kometa) à 2'598- Joao Almeida (POR/UAE Emirates) à 2'599- Alejandro Valverde (ESP/Movistar) à 2'5910- Richard Carapaz (EQU/Ineos Grenadiers) à 2'5911-...Lennard Kämna (ALL/Bora-Hansgrohe) à 38"Rein Taaramaë (EST/Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) à 1'02Simon Yates (GBR/Team BikeExchange-Jayco) à 1’42Mauri Vansevenant (BEL/Quick-Step Alpha Vinyl) à 1’51Joao Almeida (POR/UAE Team Emirates) à 1’58Wilco Keldermann (PBS/Bora-Hansgrohe) à 1’59Pello Bilbao (ESP/Bahrain-Victorious) à 2'00Richard Carapaz (EQU/Ineos Grenadiers) à 2'06