Giro (E17) : Première victoire d'étape pour D.Martin, Bernal cède du temps face à S.Yates et Almeida

May 26, 2021 17:05 Après avoir remporté des étapes sur le Tour de France et la Vuelta, Dan Marti l'a désormais fait sur le Giro en s'imposant au sommet de la Sega di Ala. João Almeida et Simon Yates ont repris du temps à Egan Bernal au classement général.