Giro (E12) : Oldani ouvre son palmarès, Lopez reste en rose

Pas de Français dans l'échappée du jour

Le trio part dans La Colletta

WORLD TOUR / GIRO

Classement de la 12eme étape (Parma-Gênes, 204km) - Jeudi 19 mai 2022

Romain Combaud (FRA/DSM) à 9'08

Classement général après 12 étapes (sur 21)

Romain Bardet (FRA/DSM) à 14’’

Guillaume Martin (FRA/Cofidis) à 28’’

Il est né à Milan il y a un peu plus de 24 ans, et c’est à 150 kilomètres de là, à Gênes, que Stefano Oldani a décroché la toute première victoire de sa carrière, à l’occasion de son troisième Giro. Le coureur d’Alpecin-Fenix s’est imposé au sprint devant ses deux compagnons d’échappée, Lorenzo Rota (Intermarché-Wanty-Gobert) et Gijs Leemreize (Jumbo-Visma), qui visaient eux aussi la première victoire de leur carrière, mais qui devront attendre encore.Il a fallu être patient, mais l’échappée du jour a fini par se former après 75 premiers kilomètres très rapides, alors que toutes les tentatives avaient été veines jusque-là et qu’Arnaud Démarre venait de remporter le sprint intermédiaire et ainsi conforter son maillot cyclamen (8eme de ce classement, Caleb Ewan n’avait pas pris le départ).Ce sont 22 coureurs qui ont pris la fuite, rapidement rejoints par un trio : Magnus Cort Nielsen (EF Education-Easypost), Gijs Leemreize (Jumbo-Visma), Pascal Eenkhoorn (Jumbo-Visma), Nico Denz (DSM), Wilco Kelderman (Bora-Hansgrohe), Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix), Andrea Vendrame (AG2R-Citroën), Davide Ballerini (Quick-Step Alpha Vinyl), Stefano Oldani (Alpecin-Fenix), Bauke Mollema (Trek-Segafredo), Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), Rein Taaramae (Intermarché-Wanty-Gobert. Matériaux), Matteo Sobrero (BikeExchange-Jayco), Oscar Riesebeek (Alpecin-Fenix), Simone Consonni (Cofidis), Lucas Hamilton (BikeExchange-Jayco), Michael Schwarzmann (Lotto-Soudal), Valerio Conti (Astana Qazakstan), Vincenzo Albanese (EOLO-Kometa), Cesare Benedetti (Bora-Hansgrohe), Will Barta (Movistar) et Lorenzo Rota (Intermarché-Wanty-Gobert),Wilco Kelderman, qui faisait figure d’outsider au départ de Budapest mais a perdu beaucoup de temps au Blockhaus, était le mieux classé de cette échappée, avec 11’02 de retard sur Juan Pedro Lopez. Son compatriote Bauke Mollema est passé en tête au Passo del Bocco, un col que le peloton empruntait pour la première fois depuis 2011 et la chute mortelle de Wouter Weylandt dans la descente. C’est dans la deuxième côte de 3eme catégorie du jour, La Colletta, que cette étape s’est jouée, avec l’attaque de Lorenzo Rota, rejoint dans la descente par Stefano Oldani et Gijs Leemreize.(ce qui n’a pas été le cas de van der Poel, qui a complètement craqué dans la dernière ascension), ce que les trois hommes sont parvenus à faire sans problème, pour se jouer la victoire. Le peloton, avec le maillot Juan Pedro Lopez en son sein, est arrivé 9’08 du jour. L’Espagnol reste en tête (Romain Bardet 4eme à 14 secondes), mais Wilco Kelderman fait la bonne opération du jour, en gagnant dix places pour se retrouver treizième à 2’51. Vendredi, 150 kilomètres seront au programme, avec une côte de 3eme catégorie au kilomètre 55.2- Lorenzo Rota (ITA/Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) mt3- Gijs Leemreize (PBS/Jumbo-Visma) à 2"4- Bauke Mollema (PBS/Trek-Segafredo) à 57"5- Santiago Buitrago (COL/Bahrain Victorious) à 57"6- Wilco Kelderman (PSB/Bora-Hansgrohe) à 57"7- Lucas Hamilton (AUS/BikeExchange-Jayco) à 57"8- Andrea Vendrame (ITA/AG2R-Citroën) à 1'449- Rein Taaramae (EST/Intermarché-Wanty-Gobert. Matériaux) à 1'4910- Pascal Eenkhoorn (PBS/Jumbo-Visma) à 2'55...23-...Richard Carapaz (EQU/Ineos Grenadiers) à 12’’João Almeida (POR/UAE Team Emirates) à 12’’Jai Hindley (AUS/Bora-Hansgrohe) à 20’’Mikel Landa (ESP/Bahrain Victorious) à 32’’Domenico Pozzovivo (ITA/Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) à 54’’Emanuel Buchmann (ALL/Bora-Hansgrohe) à 1’09’’Alejandro Valverde (ESP/Movistar) à 1’23’’...