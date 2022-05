Giro (E10) : Girmay écrit encore l'histoire

Bardet toujours troisième du général

WORLD TOUR / GIRO

Classement de la 10eme étape (Pescara - Jesi, 196 kilomètres) - Mardi 17 mai 2022

Romain Bardet (FRA/DSM) mt

Classement général après 10 étapes (sur 21)

Romain Bardet (FRA/DSM) à 14’’

Guillaume Martin (FRA/Cofidis) à 28’’

Il avait déjà écrit l’histoire le 27 mars dernier en devenant le premier coureur africain à remporter une classique sur pavés, lors de Gand-Wevelgem. Ce mardi, Biniam Girmay a encore ajouté un chapitre au grand livre de l’histoire du cyclisme en devenant le premier coureur d’Afrique noire à gagner une étape sur un Grand Tour.Girmay, arrivé en août 2021 au sein de l’équipe Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux (il a signé jusqu’en juin 2024), est en train de s’affirmer comme l’un des meilleurs sprinteurs-puncheurs du peloton. Et vu son jeune âge, ce n'est sans doute que le début d'une grande carrière. Alors que seulement une trentaine de coureurs restaient dans le peloton pour se jouer la victoire, Girmay a lancé le sprint de loin, et seul van der Poel a été en mesure de le suivre. Et alors qu'on pensait que le petit-fils de Raymond Poulidor allait faire jouer sa puissance pour le dépasser avant la ligne, il n'y est pas parvenu et a relâché son effort, adressant un pouce en l'air à son adversaire pour le féliciter pour sa victoire au moment où il levait les bras.Cette étape, qui a débuté le long de la mer Adriatique, avant de rentrer dans les terres pour y trouver un peu de relief,Le trio s’est très bien entendu et a compté jusqu’à 6'20 d’avance sur le peloton. De Marchi a accéléré pour partir seul à 30 kilomètres de la fin. Ses deux compères ont été repris cinq kilomètres plus loin, et lui à 21 kilomètres de la ligne. C’est alors que les puncheurs sont entrés en scène (il y a longtemps que les sprinteurs, comme Caleb Ewan et Mark Cavendish, avaient été lâchés, même si Arnaud Démare a réussi à tenir pour finir 50eme), et van der Poel et Carapaz (qui a chuté lors de cette étape, mais visiblement sans gravité) ont notamment accéléré, en vain. Juan Pedro Lopez conserve le maillot rose au terme de cette étape, devant Joao Almeida et Romain Bardet, le Top 10 n'ayant pas changé. Le classement ne devrait pas plus évoluer mercredi, à l'issue d'une étape toute plate de 203km.2- Mathieu van der Poel (PBS/ALpecin-Fenix) mt3- Vincenzo Albanese (ITA/EOLO-Kometa) mt4- Wilco Kelderman (PBS/Bora-Hansgrohe) mt5- Richard Carapaz (EQU/Ineos Grenadiers) mt6- Koen Bouwman (PBS/Jumbo-Visma) mt7-8- Pello Bilbao (ESP/Bahrain Victorious) mt9- Joao Almeida (POR/UAE Emirates) mt10- Mauro Schmid (SUI/Quick-Step Alpha Vinyl) mt...João Almeida (POR/UAE Team Emirates) à 12’’Richard Carapaz (EQU/Ineos Grenadiers) à 15’’Jai Hindley (AUS/Bora-Hansgrohe) à 20’’Mikel Landa (ESP/Bahrain Victorious) à 29’’Domenico Pozzovivo (ITA/Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) à 54’’Emanuel Buchmann (ALL/Bora-Hansgrohe) à 1’09’’Pello Bilbao (ESP/Bahrain Victorious) à 1’22’’