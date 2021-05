Giro : Caruso s'impose, Bernal proche du sacre

May 29, 2021 17:15 Damiano Caruso, qui n'avait encore jamais levé les bras sur un Grand Tour, a remporté samedi la 20eme étape du Giro. L'Italien conforte ainsi sa place de dauphin, derrière Egan Bernal, arrivé deuxième et qui a course gagnée sauf énorme défaillance ou incident dimanche sur le contre-la-montre final.