Giro : Bardet voulait gagner l'étape

Putting our plan in action, as we went all in to try and move @romainbardet up the #Giro GC standings.💪🏻📸



🔗 https://t.co/hFLtHnl5NY pic.twitter.com/phr0nbqIGf

— Team DSM (@TeamDSM) May 29, 2021

Bardet va-t-il garder sa cinquième place ?

Alors qu’il fêtera ses 31 ans en novembre prochain, Romain Bardet n’a remporté que sept courses en neuf ans de carrière professionnelle, et la dernière remonte à février 2018 sur l’Ardèche Classic. Autant dire que le coureur français aurait vraiment aimé remporter la 20eme étape du Giro samedi et il s’en est donné les moyens, bien aidé par ses coéquipiers.(qui finit dans le même temps). A l’arrivée, l’ancien leader d’AG2R-La Mondial n’a pas caché ses regrets, même s’il a gagné une place au classement général, au détriment de Hugh Carty, pour se retrouver cinquième à 7'48 du maillot rose.« J’ai commencé l’étape en me disant que je n’avais rien à perdre. J’étais sixième du général et je n’étais pas une menace pour le maillot rose. Je n’avais pas beaucoup attaqué jusque-là sur ce Giro, donc c’était bien d’être devant et de pousser. Je dois remercier mes coéquipiers qui ont fait une super course aujourd’hui(...) L’équipe était très motivée ce matin et on a tout donné, donc il n’y a pas de regrets à avoir. J’ai tout donné et j’ai gagné une place. » Ce dimanche, sur un contre-la-montre tout plat de 30 kilomètres dans la banlieue milanaise puis dans les rues de la capitale lombarde, Romain Bardet va tenter de conserver sa cinquième place au classement général, sachant qu’il compte 41 secondes de retard sur Aleksandr Vlasov, quatrième, et huit secondes d’avance sur Daniel Martinez, sixième. Même sans victoire d’étape, son tout premier Giro restera tout de même une réussite.