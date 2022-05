Giro : Bardet, malade, jette l'éponge

Le Giro est terminé pour Romain Bardet (31 ans). Le Français, qui n'avait peut-être jamais été aussi bien placé pour aller décrocher sa première victoire dans un Grand Tour, a été contraint d'abandonner, ce vendredi lors de la 13eme étape. Malade depuis la veille, le coureur français de l'équipe DSM avait visiblement passé une très mauvaise nuit et son état n'allait pas mieux au réveil ni lorsqu'il a pris le départ de l'étape, ce vendredi matin. Bardet ne devait alors déjà plus se faire beaucoup d'illusion pour la suite. Et après une heure de course à résister comme il le pouvait pour ne pas mettre pied à terre trop vite, il n'a eu d'autre choix que de se résoudre à jeter l'éponge. "Nous sommes au regret d'annoncer que Romain a quitté le Giro. Déjà tombé malade pendant l'étape de jeudi, il a vu son état s'aggraver dans la nuit et malgré tous ses efforts, il n'était plus capable de poursuivre la course", a déploré l'équipe du coureur français dans un Tweet. Un énorme coup dur pour Bardet, qui souffrait de maux d'estomac, à en croire la Rai, comme pour la formation néerlandaise.

