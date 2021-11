Giro 2022 : L'ultime explication aura lieu à Vérone

A new chapter in the history of the Giro d'Italia. A tale of 21 days, and just one winner. Who will be the new Maglia Rosa? This is the Grande Arrivo of the 2022 Giro d'Italia. #Giro ⬇️ pic.twitter.com/ePxSWoTpzM

CYCLISME / GIRO 2022

Parcours complet - Du 6 au 29 mai 2022

Cette fois, le parcours complet du Giro 2022 est connu ! Après avoir confirmé le Grand Départ et trois premiers jours de course en Hongrie, puis avoir énuméré les étapes pour sprinteurs puis les étapes vallonnées et enfin les étapes de haute montagne, les organisateurs du Tour d’Italie ont officialisé la dernière brique et sans grande surprise. Comme attendu, la course au maillot rose se conclura le dimanche 25 mai 2022 avec un contre-la-montre long de 17,1 kilomètres autour de Vérone. Mais s’il sera relativement court, dans un Giro très avare en efforts chronométrés (deux étapes pour 26,3 kilomètres au total), il restera exigeant pour une dernière journée de course. En effet, cette ultime explication sera l’opposé du contre-la-montre final habituellement disputé à Milan. Au milieu de ce parcours, il y aura la montée de la Torricella Massimiliana, ascension longue de 4,7 kilomètres avec une pente moyenne de 5%. Après une descente du même tonneau et une dernière portion plate, la ligne d’arrivée sera tracée dans les Arènes de Vérone.Malgré le faible kilométrage en contre-la-montre, Filippo Ganna entend bien arborer le maillot arc-en-ciel défendu avec succès dans les Flandres sur les routes de son pays. Si Attila Valter a déjà annoncé la couleur et veut se battre pour endosser le maillot rose au terme de la première étape à Visegrad, le rouleur de l’équipe Ineos Grenadiers a déjà les yeux rivés sur le chrono de Budapest. « Le Giro 2021 avait démarré en rose pour moi à Turin et il a fini en rose pour l'équipe avec la victoire finale d'Egan Bernal, donc ce serait génial de refaire la même chose l'an prochain, a déclaré l’Italien. Celui qui prendra le maillot rose à Budapest a des chances de le garder quelques jours. » Pour ce qui est du grand final à Vérone, Filippo Ganna l’annonce « spectaculaire et décisif pour décider du vainqueur final ». Pour ce qui est du parcours de cette édition 2022 du Giro, le double champion du monde le présente comme « vraiment intéressant ». Mais ce sera aux coureurs d’essayer d’exploiter au mieux ses possibilités.Budapest - Visegrad (195km)Budapest - Budapest (9,2km CLM individuel)Kaposvar - Balatonfüred (201km)Repos et transfert vers la SicileAvola - Etna Refuge Sapienza (166km)Catane - Messine (172km)Palmi - Scalea (192km)Diamante - Potenza (198km)Naples - Naples (149km)Isernia - Blockhaus (187km)ReposPescara - Jesi (194km)Santarcangelo di Romagna - Reggio EmiliaParme - GênesSanremo - CuneoSantena - TurinRivarolo Canavese - CogneReposSalo - Aprica (200km)Ponte di Legno - Lavarone (165km)Borgo Valsugana - Trévise (146km)Marano Lagunare - Santuario di Castelmonte (178km)Belluno - Marmolada Passo Fedaia (167km)Vérone - Vérone (17,1km CLM individuel)