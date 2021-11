Giro 2022 : Le Grand Départ en Hongrie officialisé

This is the Grande Partenza of the 2022 Giro d'Italia!

.

Questa è la Grande Partenza del Giro d'Italia 2022!

.

¡Esta es la Grande Partenza del Giro d'Italia 2022!

.

Voici la Grande Partenza du Giro d'Italia 2022 !#Giro #girohungary2022 pic.twitter.com/92OYf8rUcn

— Giro d'Italia (@giroditalia) November 3, 2021

Budapest plus centrale qu’initialement prévu

Le suspense n’était pas forcément de mise mais, cette fois, c’est officiel ! Après une première tentative annulée en 2020 en raison de la crise sanitaire, le Giro s’élancera bien depuis la Hongrie en 2022. Une annonce qui a été faite ce mercredi à l’occasion d’une cérémonie organisée dans la capitale hongroise Budapest et notamment présence d’Attila Valter, local de l’étape et porteur du maillot rose cette année. Mais Mauro Vegni et ses équipes ont réussi à préserver des surprises concernant les trois jours de course disputés sur les routes magyares. En effet, alors qu’il semblait probable que les organisateurs du Tour d’Italie conservent en l’état les plans prévus pour 2020 avec un contre-la-montre à Budapest puis une étape vers Györ puis un dernier jours sur les rives du Lac Balaton entre Szekesfervar et Nagykanisza, l’édition 2022 du Giro s’élancera une fois n’est pas coutume par une étape en ligne. En effet, le vendredi 6 mai 2022 c’est un parcours long de 195 kilomètres tracés entre Budapest et Visegrad qui lancera les hostilités.Si l’essentiel de cette première étape ne sera pas de nature à créer de la tension et des mouvements, les six derniers kilomètres seront d’un tout autre calibre. C’est, en effet, une arrivée en côte qui sera proposée aux candidats au premier maillot rose de cette édition 2022. Une tunique que le premier porteur devra défendre dès le lendemain, samedi 7 mai 2022, dans les rues de Budapest. La deuxième étape sera, en effet, un contre-la-montre long de 9,2 kilomètres au cœur de la capitale hongroise et au profil similaire à celui de 9,5 kilomètres qui devait lancer l’édition 2020. Après quasiment huit kilomètres sans la moindre aspérité, les 1300 derniers mètres seront en montée et qui mettra les organismes à rude épreuve. Pour conclure ces trois jours en Hongrie, le peloton aura droit à un parcours pour sprinteurs de 201 kilomètres entre Kaposvar et Balatonfüred, avec un passage par Nagykanisza et une côte de 4eme catégorie à treize kilomètres de l’arrivée pour les audacieux voulant piéger les équipes de sprinteurs. Pour connaître la suite du parcours, il faudra être patient puisque RCS Sport a décidé de casser les codes et de présenter les étapes par difficulté dans le courant de la semaine prochaine.