Giro 2022 : Deux ans après, le rendez-vous avec la Hongrie devrait être honoré

Cette fois, ça devrait être la bonne pour la Hongrie ! Initialement prévu pour l’édition 2020 du Tour d’Italie, le Grand Départ organisé à Budapest devrait bien devenir réalité, selon les informations de Cyclingnews. La crise sanitaire étant passée par là il y a un peu plus d’un an, les organisateurs du Giro avaient été contraints de changer leurs plans avec une épreuve reportée de plusieurs mois et finalement lancée depuis la Sicile. Toutefois, les équipes de Mauro Vegni n’ont pas oublié l’idée d’un Grand Départ inédit dans la capitale hongroise. Un événement qui devrait être annoncé le 3 novembre prochain à l’occasion d’une cérémonie organisée à Budapest en présence du coureur de l’équipe Groupama-FDJ Attila Valter, porteur du maillot rose durant trois jours cette année. Mais les plans devraient être légèrement altéré par rapport à ce qui avait été prévu pour le Giro 2020.

Trois jours en Hongrie puis direction la Sicile

Alors que le Giro 2020 devait démarrer par un contre-la-montre dans les rues de Budapest, l’édition 2022 devrait proposer un menu différent le vendredi 6 mai prochain. En effet, la première étape devrait consister en une course en circuit, probablement dans les rues de la capitale de la Hongrie. Le peloton du Tour d’Italie devrait ensuite rester deux jours sur le territoire hongrois avec les étapes reliant Budapest à Györ puis Szekesfehervar à Nagykanisza qui ne seraient pas ou peu retouchées par rapport au programme initialement prévu. A l’image du Tour de France 2022, une première journée de repos sera au programme le lundi 9 mai pour permettre au peloton de rallier la Sicile pour deux jours de course dont une arrivée sur les pentes de l’Etna. La première semaine devrait voir le tracé remonter vers le nord pour une arrivée au Blockhaus à la veille de la deuxième journée de repos à Pescara.

Vérone à la place de Milan pour l’arrivée finale ?

Le parcours du Giro 2022 devrait ensuite voir les coureurs traverser les régions d’Ombrie, celles des Marches pour ensuite rejoindre l’Emilie-Romagne. Reggio Emilia devrait y accueillir une arrivée d’étape avant que Parme ne prenne le relais pour un départ. L’avant-dernier week-end serait consacré aux cols de Ligurie et du Val d’Aoste alors que le Colle delle Finestre et ses chemins de terre devraient revenir au programme. La dernière semaine ferait alors beaucoup de place à la montagne, notamment la Valteline et le Haut-Adige pour se rapprocher de la Slovénie. Enfin, la dernière ligne droite devait mener les coureurs vers Vérone et non pas Milan. Alors qu’une arrivée aux Tre Cime di Lavaredo ainsi qu’un passage par les cols de la Marmolada et du Passo Fedaia, la dernière étape devrait ressembler à celle de 2019 avec un ultime contre-la-montre conclu dans les arènes de Vérone. Un parcours qui devrait être révélé progressivement après l’officialisation du Grand Départ en Hongrie.