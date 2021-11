Giro 2022 : A domicile, Attila Valter compte reprendre le maillot rose

This is the Grande Partenza of the 2022 Giro d'Italia!

Questa è la Grande Partenza del Giro d'Italia 2022!

¡Esta es la Grande Partenza del Giro d'Italia 2022!

Voici la Grande Partenza du Giro d'Italia 2022 !#Giro #girohungary2022 pic.twitter.com/92OYf8rUcn

— Giro d'Italia (@giroditalia) November 3, 2021

Valter : « Je connais l’ascension dans le final de la 1ere étape »

Attila Valter y a pris goût et compte bien revivre cette expérience en mieux. A l’occasion de la 6eme étape du Giro 2021, le coureur hongrois de l’équipe Groupama-FDJ avait profité des circonstances pour prendre le maillot rose de leader, qu’il a conservé pendant deux jours jusqu’à la prise de pouvoir d’Egan Bernal sur les pentes de Campo Felice. Le 6 mai prochain, l’édition 2022 du Tour d’Italie partira depuis sa ville de naissance, Budapest, et le coureur de 23 ans a assuré en marge du critérium organisé ce samedi à Dubaï que l’événement sera « vraiment énorme » et sera une occasion unique. « Je pense que nous avons un bon programme, pour moi en tant que coureur mais également pour le Giro en termes de publicité et pour en faire un événement plus viral en Hongrie, a déclaré à cette occasion Attila Valter dans des propos recueillis par le site spécialisé Cyclingnews. Je suis convaincu que ça sera bien car 99% des gens n’ont jamais vu une course cycliste auparavant. » Mais ses performances en mai dernier pourraient avoir changé la donne.Seul coureur hongrois présent dans les équipes engagées dans l’UCI World Tour, Attila Valter s’est fait un nom dans son pays quand il a revêtu pour la première fois le maillot rose. Ce sur quoi les organisateurs du Giro comptent capitaliser au printemps prochain lors des trois jours de course sur les routes hongroises. « Les personnes travaillant pour RCS et celles travaillant en Hongrie ont déclaré que le report a été une chance, ajoute le coureur de l’équipe Groupama-FDJ. Ça aurait été une course sympa et ça aurait eu un certain impact il y a deux ans. Mais je pense que ça sera totalement différent en 2022. Tant de monde s’y intéresse et regarde. » Et Attila Valter compte profiter d’un final en côte de la première étape à Visegrad pour tenter sa chance de briller devant son public. « Je connais l’ascension dans le final de la 1ere étape et je pense que c’est une bonne opportunité pour moi. Certains disent que ce n’est pas fait pour moi mais je m’entraîne sur ces pentes et je sais que c’est pour moi, affirme le Hongrois. C’est ni trop long, ni trop court donc ce n’est pas propice aux sprinteurs. Ce sera un effort de six, sept ou huit minutes. C’est assez pentu au départ et si vous y arrivez, c’est une bonne montée. » Ce sera à lui de le prouver le 6 mai prochain.