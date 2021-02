Giro 2021 : Les 23 équipes au départ sont connues

👉Here are the teams of the 2021 #Giro! What’s your favourite team❓ | 👉Ecco le squadre che parteciperanno al #Giro d'Italia 2021! Qual è la tua squadra preferita❓ | 👉Ya están los equipos que participarán en el #Giro d'Italia 2021 ¿Cuál es tu equipo favorito❓ pic.twitter.com/KkxeAj9ASw

— Giro d'Italia (@giroditalia) February 10, 2021

Les formations italiennes favorisées

CYCLISME / GIRO 2021

Les équipes présentes au départ

A l’image du Tour de France, il y aura bien 23 équipes au départ du prochain Giro. Quelques jours après avoir confirmé que le Grand Départ de l’édition 2021 de l’épreuve aura lieu dans la région du Piémont avec une première étape tracée au cœur de la ville de Turin, RCS Sport a dévoilé les noms des 23 formations qui prendront le départ le 8 mai prochain. Comme le veut le règlement de l’Union Cycliste Internationale, les 19 équipes appartenant à l’UCI World Tour, dont les Françaises AG2R-Citroën, Cofidis et Groupama-FDJ, ont obtenu d’office un des billets. Meilleure ProTeam sur la saison 2020, la formation belge Alpecin-Fenix sera bien présente à Turin. En effet, alors que l’équipe de Mathieu van der Poel avait l’intention de renoncer à sa qualification d’office, tout comme l’avait fait l’équipe Total Direct Energie la saison passée, la récente décision de l’UCI d’élargir le peloton à 184 coureurs, soit 23 équipes, au lieu de 176 a permis à RCS Sport d’avoir une invitation de plus.Autrement dit, au lieu de deux billets supplémentaires, les organisateurs du Tour d’Italie ont pu distribuer trois sésames. Comme le veut la tradition, ce sont les trois des quatre ProTeams italiennes qui vont en bénéficier. Les formations Bardiani-CSF-Faizanè, Eolo-Kometa et Vini Zabù sont les heureuses élues, ce qui signifie que l’équipe Androni Giocattoli-Sidermec est écartée en raison de la décision de la formation Alpecin-Fenix de bénéficier de son invitation sur le Giro. La formation dirigée par Gianni Savio sera toutefois présente au départ d’autres épreuves organisées par RCS Sport telles les Strade Bianche, Tirreno-Adriatico et Milan-Sanremo. En ce qui concerne les équipes françaises, Arkéa-Samsic prendra également part à ces deux épreuves au bénéfice de sa place de deuxième ProTeam de l’année 2020, derrière Alpecin-Fenix. La formation bretonne sera rejointe par Total Direct Energie sur Tirreno-Adriatico puis Milan-Sanremo, bénéficiant d’une invitation de la part des organisateurs.AG2R-Citroën, Astana-Premier Tech, Bahrain Victorious, Bora-Hansgrohe, Cofidis, Deceuninck-Quick Step, EF Education-Nippo, Groupama-FDJ, Ineos Grenadiers, Intermarché-Wanty Gobert Matériaux, Israel Start-Up Nation, Jumbo-Visma, Lotto-Soudal, Movistar, BikeExchange, DSN, Qhubeka-Assos, Trek-Segafredo, UAE Team EmiratesAlpecin-FenixBardiani-CSF-Faizanè, Eolo-Kometa, Vini Zabù