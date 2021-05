Giro 2021 (E1) : Le contre-la-montre inaugural remporté par Filippo Ganna

Filippo Ganna a repris ses bonnes habitudes ! Battu lors de ses trois derniers contre-la-montre sur Tirreno-Adriatico puis sur le Tour de Romandie, le champion du monde en titre de la spécialité a fait parler la puissance sur le parcours de 8,6km dénué de la moindre aspérité tracé dans les rues de Turin pour s’emparer du premier maillot rose de l’édition 2021 du Tour d’Italie. Et le rouleur de la formation Ineos Grenadiers n’a pas fait les choses à moitié. En effet, l’Italien devance de dix secondes son compatriote de l’équipe Jumbo-Visma Edoardo Affini alors que Tobias Foss, qui évolue également sous les couleurs de la formation néerlandaise a pris la troisième place à treize secondes de Filippo Ganna. Révélation du Tour d’Italie 2020, durant lequel il avait porté la « Maglia Rosa » pendant quinze jours, João Almeida s’est déjà placé aux avant-postes avec le quatrième temps à 17 secondes de la référence établie par le porteur du maillot arc-en-ciel.

Cavagna n’a pas atteint son objectif

Le coureur portugais signe la meilleure performance du jour pour la formation Deceuninck-Quick Step. Il devance, en effet, d’une seconde son coéquipier Rémi Cavagna. Le « TGV de Clermont », favori annoncé de l’étape après son succès sur le contre-la-montre final du Tour de Romandie n’a pas été exact au rendez-vous. Le champion de France et vice-champion d’Europe du contre-la-montre a signé le cinquième temps à 18 secondes, dans le même temps de Jos van Emden, bien loin de ses aspirations, lui qui rêvant de revêtir le maillot rose ce samedi sur le podium protocolaire installé au pied de la montée de Superga, habituel juge de paix de la semi-classique Milan-Turin. Le Français devance d’une seconde son coéquipier Remco Evenepoel, dont c’était le premier jour de course depuis sa terrible chute sur le dernier Tour de Lombardie. Maximilian Walscheid, Matthias Brändle et Gianni Moscon complètent le Top 10 de cette première étape du Tour d’Italie 2021.

Les favoris dans un mouchoir, Bardet a assuré

Du côté des potentiels candidats à la victoire finale, outre João Almeida, Aleksandr Vlasov a fait la meilleure impression. Le Russe de la formation Astana-Premier Tech a signé le onzième temps à 24 secondes, soit dix secondes devant Pavel Sivakov, lieutenant annoncé d’Egan Bernal chez Ineos Grenadiers. Le Colombien, qui n’a pas caché sa réserve vis-à-vis de son dos, a assuré avec un retard de 39 secondes sur son coéquipier Filippo Ganna. Une performance voisine de celle de Hugh Carthy et Simon Yates, qui ont fait une seconde de mieux, ou de Vincenzo Nibali et Bauke Mollema, qui n’ont rendu que deux secondes à Egan Bernal. Jai Hindley, deuxième du Giro 2020, a terminé l’étape à 46 secondes du meilleur temps, juste devant Mikel Landa et son coéquipier chez DSM Romain Bardet, qui découvre cette année le Tour d’Italie. Des écarts minimes qui permettent toutefois de créer une première hiérarchie sur ce Giro 2021 avant une deuxième étape promise aux sprinteurs.



CYCLISME / GIRO 2021

1ere étape - Turin-Turin (8,6km CLM individuel) - Samedi 8 mai 2021

1- Filippo Ganna (ITA/Ineos Grenadiers) en 9’47’’

2- Edoardo Affini (ITA/Jumbo-Visma) à 10’’

3- Tobias Foss (NOR/Jumbo-Visma) à 13’’

4- João Almeida (POR/Deceuninck-Quick Step) à 17’’

5- Rémi Cavagna (FRA/Deceuninck-Quick Step) à 18’’

6- Jos van Emden (PBS/Jumbo-Visma) à 18’’

7- Remco Evenepoel (BEL/Deceuninck-Quick Step) à 19’’

8- Maximilian Walscheid (ALL/Bora-Hansgrohe) à 19’’

9- Matthias Brändle (AUT/Israel Start-Up Nation) à 22’’

10- Gianni Moscon (ITA/Ineos Grenadiers) à 23’’

...



Classement général après 1 étape (sur 21)

1- Filippo Ganna (ITA/Ineos Grenadiers) en 9’47’’

2- Edoardo Affini (ITA/Jumbo-Visma) à 10’’

3- Tobias Foss (NOR/Jumbo-Visma) à 13’’

4- João Almeida (POR/Deceuninck-Quick Step) à 17’’

5- Rémi Cavagna (FRA/Deceuninck-Quick Step) à 18’’

6- Jos van Emden (PBS/Jumbo-Visma) à 18’’

7- Remco Evenepoel (BEL/Deceuninck-Quick Step) à 19’’

8- Maximilian Walscheid (ALL/Bora-Hansgrohe) à 19’’

9- Matthias Brändle (AUT/Israel Start-Up Nation) à 22’’

10- Gianni Moscon (ITA/Ineos Grenadiers) à 23’’

...