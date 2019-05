Ewan s'impose au sprint devant Démare

Deuxième victoire de Caleb Ewan (Lotto Soudal) sur ce Giro ! Le coureur australien s'est imposé dans la 11e étape de ce Tour d'Italie, longue de 221 km entre Carpi et Novi Ligure, en devançant sur la ligne Arnaud Démare (FDJ), qui s'empare tout de même du maillot cyclamen du meilleur sprinteur (équivalent du maillot vert sur le Tour de France), et Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe). Elia Viviani (Quick Step), qui avait remporté quatre victoires lors de la dernière édition, reste malheureux dans ce Giro et ne finit qu'au pied du podium.

Aucun bouleversement à noter au classement général pour cette étape relativement plate, qui ne comportait aucune difficulté, Valerio Conti (UAE-Team Emirates) conserve son maillot rose de leader devant Primoz Roglic (Jumbo-Visma) et le Français Peters Nans (AG2R La Mondiale), toujours maillot blanc.