Dumoulin au départ de la 5e étape... mais dans quel état ?

S'il était entendu que Tom Dumoulin, après sa violente chute dans le finale de l'étape de mardi, a d'ores et déjà perdu toute chance de figurer au classement général de ce Giro 2019, la question se posait de savoir si leader de la Sunweb, sévèrement touché au genou gauche, serait ou non capable de remonter sur le vélo pour prendre le départ de la 5e étape, qui mènera ce mercredi le peloton de Frascani à Terracina (140km). La réponse est oui.

Le Néerlandais avait donné de ses nouvelles dès hier soir sur son compte Twitter : "Heureusement, il n'y a pas de fractures. Nous allons voir ce que la matinée va nous apporter." Après une nuit de sommeil pas forcément réparatrice après une telle mésaventure, Dumoulin a certes reçu le feu vert du staff médical de sa formation pour être au départ, mais va devoir serrer les dents : "Le genou est toujours douloureux, mais nous espérons que ça ira mieux au fur et à mesure de la journée. Je vais donner tout ce que j'ai pour le faire. On croise les doigts". Le dauphin de Chris Froome l'an passé, vainqueur de l'édition 2017, se souvient sans doute avoir été contraint à l'abandon lors de sa première participation au Tour d'Italie en 2016, après avoir gagné une étape et porté le maillot rose durant 6 jours.

Knee still hurts but we hope it will get better through the day. Will give everything I have to make it. Fingers crossed https://t.co/uKBnkbGs4b