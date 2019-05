Dumoulin "a compris que c'était fini..."

Principale victime de la chute collective, qui a marqué mardi la 4e étape du Giro 2019 peu avant l'arrivée, Tom Dumoulin a non seulement franchi la ligne d'arrivée avec 4 minutes de retard, mais le coureur Sunweb, vainqueur de l'édition 2017 et encore parmi les favoris cette année pour la victoire finale, présentait un genou gauche en sang et boitait bas à sa descente de vélo. Pour Cyrille Guimard, consultant sur Eurosport, c'est l'attitude du Néerlandais après sa mésaventure qui a de quoi inquiéter au plus haut point... "Ce qui est significatif, c’est qu’il ne se bat pas quand il repart. Il y a la douleur, mais là il a compris que c’était fini. Il termine comme s’il était dans le gruppetto…"

"Tom était impliqué dans cette chute, va commenter quant à lui Marc Reef, l’un de ses directeurs sportifs de Dumoulin, interrogé au micro d’Eurosport. On a cru d’abord que c’était un de ses coéquipiers. Il est remonté sur son vélo, mais il n’avait pas la possibilité de pousser sur ses pédales, ses coéquipiers l’ont attendu. Il n’avait aucune force. On va voir quelle est la situation…"