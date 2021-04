DSM : Bardet va découvrir le Giro

La saison dernière, Romain Bardet devait disputer le Tour d’Italie pour la toute première fois, sous les couleurs de son équipe de toujours, AG2R-La Mondiale. Mais le natif de Brioude avait finalement participé au Tour de France, à la demande de son équipe, à la recherche de visibilité médiatique en cette période de crise sanitaire et économique. Finalement, il avait dû abandonner au soir de la 13eme étape, victime d’une commotion cérébrale. Mais ce n’était que partie remise, et cette année, Romain Bardet (30 ans) participera bien à son premier Giro, du 8 au 30 mai, sous les couleurs de sa nouvelle équipe, DSM, après avoir longtemps hésité avec le Tour de France. Le coureur français a été retenu au sein de l’équipe allemande aux côtés des Allemands Nikias Arndt, Nico Denz et Max Kanter, des Australiens Chris Hamilton, Jai Hindley et Michael Storer et de l’Irlandais Nicholas Roche. DSM ne précise pas si Romain Bardet aura le rôle de leader de l’équipe pour le classement général, mais son statut de deuxième du Tour de France 2016 et troisième du Tour de France 2017 parle pour lui.

Bardet a fini 8eme de Tirreno-Adriatico

« Une fois de plus, cette année, nous nous dirigeons vers le Giro d'Italia pour tout donner pour un résultat par équipe au classement général et nous devons vraiment utiliser notre force collective avec un effort complet de huit coureurs pour ce faire. Nous avons un plan solide et clair formulé avec nos experts et notre équipe de performance qui se penche sur différentes stratégies et tactiques que nous pourrons appliquer pour vraiment utiliser nos forces et ramener à la maison ce meilleur résultat. Nous garderons également à l’esprit les opportunités dans les sprints et nous chercherons à obtenir des résultats sur les étapes qui nous conviennent le mieux. Avec nos succès passés et nos souvenirs en Italie, nous sommes toujours impatients de courir là-bas et d'entamer notre saison de Grands Tours. Le moral au sein de l'équipe est très élevé et nous sommes tous très motivés pour faire de notre mieux et essayer de présenter notre maillot Team DSM en Italie et remporter les meilleurs résultats », a fait savoir Matt Winston, qui sera le directeur sportif de DSM sur le Giro. Depuis le début de la saison, Romain Bardet a couru dix jours en compétition, finissant 62eme du Het Nieuwsblad, 20eme des Strade Bianche, 8eme de Tirreno-Adriatico et 27eme de Milan - San Remo. Il a depuis pris la route de l’île de Tenerife, en Espagne, où il s’entraîne autour du volcan. Le coureur français doit participer au Tour des Alpes la semaine prochaine, puis à Liège-Bastogne-Liège le 25 avril. Sauf changement de programme, et alors que Bardet vise également une médaille aux JO de Tokyo, on ne devrait donc pas le voir sur le prochain Tour de France.