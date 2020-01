Cyclisme - Tour d'Italie : Total Direct Energie sera bien absente

La nouvelle règle avait semé la pagaille au sein de la direction du Giro. Invitée sur le Tour d’Italie en tant que meilleure équipe « Continental Pro », Total Direct Energie avait décidé de ne pas honorer cette invitation pour le plus grand bonheur de Mauro Vegni. Comme prévu, la formation tricolore ne figure pas dans la liste des équipes sélectionnées, dévoilée ce jeudi par RCS. L’organisateur transalpin ne comptera donc pas sur Jean-René Bernaudeau et ses troupes pour le Giro mais il verra bien Lilian Calmejane et ses coéquipiers sur ses routes la saison prochaine. Total Direct Energie disputera les trois autres courses World Tour en Italie en 2020 à savoir Tirreno-Adriatico, Milan-San-Remo et les Strade Bianche. La formation bretonne Team Arkea-Samsic sera également au départ alors que trois équipes italiennes Androni Giocattoli-Sidermec, Bardani CSF Faizanè et Vini Zabu KTM ont décroché leur ticket pour leur Tour national qui s’élancera de Budapest le 9 mai prochain.