Cyclisme - Giro (E13) : Démare remporte sa troisième victoire

Voilà une 13eme étape porte-bonheur pour Arnaud Démare ! Le sprinteur français avait coché cette étape de 150 kilomètres entre San Remo et Cuneo, et il a réussi à la remporter, signant ainsi son troisième succès sur ce Giro 2022, même si ce fut très difficile. Le Picard et ses équipiers de Groupama-FDJ ont bien cru qu'ils ne parviendraient pas à rattraper les quatre échappés. Mais ils y sont parvenus à 600m de la ligne d'arrivée, et Démare a fait valoir sa puissance physique, parvenant à rester en tête jusqu'au bout, malgré le retour de Phil Bauhaus dans les derniers mètres. Le sprinteur français a d'ailleurs mis un peu de temps à lever les bras, afin d'être vraiment sûr que c'était lui qui s'était imposé. Plus que jamais maillot cyclamen de ce Giro 2022, Démare remporte la 87eme victoire de sa carrière, la huitième sur le Giro !



WORLD TOUR / GIRO

Classement de la 13eme étape ( San Remo - Cuneo, 150km) - Vendredi 20 mai 2022

1- Arnaud Démare (FRA/Groupama-FDJ) en 3h18'16

2- Phil Bauhaus (ALL/Bahrain-Victorious) mt

3- Mark Cavendish (GBR/Quick-Step Alpha Vinyl) mt

4- Fernando Gaviria (COL/UAE Emirates) mt

5- Alberto Dainese (ITA/DSM) mt

6- Simone Consonni (ITA/Cofidis) mt

7- Dries De Bondt (BEL/Alpecin-Fenix) mt

8- Giacomo Nizzolo (ITA/Israel-Premier Tech) mt

9- Andrea Vendrame (ITA/AG2R-Citroën) mt

10- Tobias Bayer (AUT/Alpecin-Fenix) mt

...