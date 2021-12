Contador a failli revenir en 2020, confirme son frère

Contador désormais dirigeant d'équipe

Début octobre, Alberto Contador avait révélé qu’il était à deux doigts de reprendre sa carrière, arrêtée en août 2017, à l’occasion du Giro 2020, disputé en octobre en raison de la pandémie de coronavirus. « Pendant le confinement, je me suis beaucoup entraîné. Mes données physiques étaient les mêmes que lors de ma retraite.Et il y a eu un moment où j'ai pensé à revenir, et ce pour une seule course, le Giro. J'ai songé à faire le Tour d'Italie en 2020 », avait expliqué l'Espagnol.Cette semaine, son frère Fran a confirmé ses dires dans le cadre du podcast BiciEscapa : « Oui, oui, il était très sérieux à ce sujet. Le fait est que lorsqu'Alberto a pris sa retraite, il l'a fait en très bonne condition physique - il venait de gagner à l'Angliru (sur la Vuelta 2017, ndlr). Après sa retraite, il a continué à se sentir fort. Je suis sûr que cette pensée traverse l'esprit de chaque professionnel à la retraite à un moment ou à un autre.Vous passez votre vie à vous entraîner ou à vous reposer, et le changement soudain est très difficile. Il est naturel d’être en manque. J'ai parfaitement compris qu'Alberto avait cette envie de revenir, ce "pourquoi pas", le "je vais m'entraîner et voir si je peux ou pas". Mais finalement il a laissé tomber. Alberto s’est arrêté de la meilleure des façons, au sommet, et il profite maintenant de sa vie loin du vélo. » Désormais âgé de 39 ans, le vainqueur du Tour de France 2007 et 2009, du Giro 2008 et 2015 et de la Vuelta 2008, 2012 et 2014 n’a plus envie de revenir à la compétition puisqu’il est très épanoui au sein de l’équipe qu’il dirige aux côtés d’Ivan Basso, Eolo-Kometa, qui évolue en deuxième division et qui a participé au Giro cette année, remportant même une victoire d'étape grâce à Lorenzo Fortunato.