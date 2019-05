Chute pour Roglic, le Maillot rose

Ce début de Tour d'Italie est décidément difficile pour les favoris puisque, après la chute et l'abandon de Tom Dumoulin, le vainqueur de l'édition 2017, c'est Primoz Roglic (Jumbo-Visma) qui est allé au sol après quelques kilomètres lors de la 6e étape.

Le Slovène, qui porte le maillot rose depuis sa victoire dans le contre-la-montre samedi, a pu reprendre sa place dans le peloton mais il est visiblement touché au niveau de la fesse droite.

Crash in the peloton at km 34, Maglia Rosa @rogla involved | Caduta in gruppo al km 34, coinvolta la Maglia Rosa @rogla #Giro



