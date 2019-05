Chaves s'impose en solitaire

Seulement 61e au général avant la 19e et antépénultième du Giro 2019, Esteban Chaves (Mitchelton-Scott) est le vainqueur du jour. Le Colombien, qui avait fini 2e il y a deux ans, s’est imposé en solitaire lors de cette étape de 151 kilomètres entre Trévise et San Martino di Castrozza. Andrea Vendrame (Sidermec) et Amaro Antunes (CCC) finissent sur le podium.

@estecharu wins in San Martino di Castrozza | @estecharu vince a San Martino di Castrozza!#Giro — Giro d'Italia (@giroditalia) May 31, 2019

Pas de changement au général, puisque le leader Richard Carapaz (Movistar Team) et ses dauphins Vincenzo Nibali (Bahrain–Merida) et Primoz Roglic (Team Jumbo–Visma) ont fini en même temps, à la veille de la grande étape des Dolomites.

Miguel Angel Lopez (Astana), 6e, gagne 43 secondes et se rapproche de Bauke Mollema (Trek–Segafredo). Pavel Sivakov (Team Ineos) est distancé par l'Espagnol au classement du meilleur jeune.