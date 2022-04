Alpecin-Fenix : Sans Tim Merlier sur le Tour d'Italie

Merlier : « Le départ du Giro arrive trop tôt pour moi »

Vainqueur d’étape l’an passé sur le Giro, Tim Merlier ne pourra pas récidiver cette année. Le sprinteur belge de la formation Alpecin-Fenix, qui devait être présent à Budapest le 6 mai prochain pour le Grand Départ de l’épreuve, a officialisé son forfait ce mercredi. Quatorzième de Paris-Roubaix il y a une dizaine de jours, l’ancien champion de Belgique a été victime d’une lourde chute dans le secteur pavé du Carrefour de l’Arbre. Un incident qui a notamment provoqué une plaie de la taille d’une pièce de monnaie au niveau d’un coude dont la cicatrisation est à ce jour insuffisante pour lui permettre de reprendre la compétition de manière optimale. Après une sortie d’entraînement, le Flandrien a opté pour la prudence et ne participera pas aux trois semaines de course entre Hongrie et Italie aux côtés de son leader Mathieu van der Poel.Dans un entretien accordé au site spécialisé néerlandais Wielerflits, Tim Merlier a admis que le Grand Départ du Giro venait trop rapidement pour lui permettre d’être prêt pour l’événement. « La plaie doit cicatriser toute seule et le départ du Giro arrive donc trop tôt pour moi, a confié le natif de Courtrai. J’étais encore optimiste le week-end dernier mais lundi, je n’ai pas pu enfiler ma veste de pluie et j’ai dû rentrer après une heure d’entraînement. Mardi, nous avons pris la décision d’opérer avec le médecin de l’équipe. » Alors que l’équipe Alpecin-Fenix profite d’une invitation consécutive à sa première place des « Pro Teams » la saison passée, elle aura une carte en moins à jouer pour aller chercher des victoires d’étape alors que bon nombre de sprinteurs de premier plan sont attendus au rendez-vous, tels Arnaud Départ, Caleb Ewan ou encore Mark Cavendish.