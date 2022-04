Alpecin-Fenix : Pour van der Poel, finir le Giro sera un apprentissage

Mathieu van der Poel compte connaître une meilleure deuxième expérience sur un Grand Tour. L’an passé, en raison de ses ambitions concernant l’épreuve olympique de VTT, le petit-fils de Raymond Poulidor a quitté le Tour de France à l’issue de la huitième étape, après avoir porté le maillot jaune pendant six jours. Après un début de saison perturbé par des douleurs dorsales, le leader de l’équipe Alpecin-Fenix a retrouvé des couleurs avec une deuxième victoire sur le Tour des Flandres, une troisième place sur Milan-Sanremo et une quatrième place sur l’Amstel Gold Race. Mais le prochain objectif du Néerlandais sera bien le Tour d’Italie, qui s’élancera le 6 mai prochain de Budapest. « Le Giro est une course qui m’attire. Je pense que participer à un Grand Tour sera une bonne chose pour moi, pour jauger mon évolution en tant que coureur, a-t-il confié au site spécialisé néerlandais Wielerflits. Cela prend plus de sens quand on voit le printemps que j’ai vécu, qui n’a pas été très chargé. »

Van der Poel veut encore s’améliorer

Après avoir confié en mars dernier vouloir participer au Giro afin de saisir une potentielle opportunité de porter le maillot rose durant la première semaine, Mathieu van der Poel a confirmé son ambition de voir la ligne d’arrivée le 29 mai à Vérone. « Participer au Giro va me permettre d’avoir une meilleure base de travail et j’en sortirai plus fort, le moteur sera un peu plus gros. C’est un élément que je dois encore travailler, a déclaré le petit-fils de Raymond Poulidor. Quand bien même j’ai 27 ans, je n’ai pas encore bouclé un Grand Tour. Tout le monde me dit qu’on ressort plus fort d’un Grand Tour et je suis curieux de voir cela. » Mais finir le 105eme Tour d’Italie ne sera qu’une partie des objectifs pour Mathieu van der Poel. En effet, le coureur de l’équipe Alpecin-Fenix compte bien prendre le départ du Tour de France, là-aussi pour rallier les Champs-Elysées après cette première expérience tronquée.