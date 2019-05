Ackermann, tout en force

C'est un grand blond allemand, musculeux, qui va très vite au sprint. Et il ne s'agit pas de Marcel Kittel. Quelques jours après l'annonce de son compatriote aux 14 victoires d'étape sur le Tour de France, qui a décidé de faire une pause dans sa carrière, Pascal Ackermann a signé son premier succès dans un grand tour en remportant la 2e étape du Giro, ce dimanche, à Fucecchio.

Si l'étape, loin d'être plate, était propice aux baroudeurs, on n'a pas échappé à un premier sprint sur ce Giro, malgré les efforts de Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) et François Bidard (AG2R-La Mondiale), les deux coureurs les plus actifs à l'avant. La Lotto-Soudal avait ensuite parfaitement préparé le terrain pour Caleb Ewan, mais l'Australien a trouvé plus fort que lui dans la dernière ligne droite. Non pas Elia Viviani, le champion d'Italie et favori du jour, mais le champion d'Allemagne, Ackermann. Pour son premier grand tour, à 25 ans, le sprinteur de la Bora-Hansgrohe n'aura pas tardé à trouver le chemin de la victoire, et son succès devant des sprinteurs renommés comme Viviani, Ewan et Fernando Gaviria, ne manque pas de prestige.

"C'était un beau sprint, très rapide, après un final casse-pattes", a commenté sur la chaîne L'Equipe un Arnaud Démare sans doute à sa place au cinquième rang. Le Picard n'a toujours gagné cette saison, alors que c'est la quatrième fois cette année qu'Ackermann lève les bras. Sans doute pas la dernière, et l'étape de lundi, vers Orbetello, devrait offrir une nouvelle empoignade entre les sprinteurs.