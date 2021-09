Vuelta : Rémy Rochas le lieutenant de Guillaume Martin qui impressionne

Guillaume Martin : "@RochasRemy a encore été une fois impérial, c'est super de pouvoir compter sur lui sur cette #LaVuelta21".#CofidisMyTeam

— Team Cofidis (@TeamCOFIDIS) September 1, 2021

Le Gamoniteiru pour bouleverser le classement général ?

Primoz Roglic a écrasé la concurrence ce mercredi lors de l'ascension des lacs de Covadonga, avec un sublime numéro de soliste établi devant Egan Bernal. Mais même son plus grand rival sur cette Vuelta n'a finalement pas pu suivre le rythme infernal du Slovène. Le Colombien se glisse désormais à la sixième place du classement général derrière le premier français Guillaume Martin.. Ce jeune coureur de 25 ans qui a été choisi pour être le lieutenant de Guillaume Martin chez Cofidis relève la mission avec brio, lui qui samedi dernier lors de l'étape vers Pico Villuercas a placé une accélération en tête du peloton pour faire craquer le maillot rouge Odd Christian Eiking et épauler son leader. Ce mercredi lors de l'étape des Lacs de Covadonga, il a fait de même en imposant un rythme infernal aux favoris pour tenter de rattraper Primoz Roglic et Egan Bernal, malheureusement pour lui son leader tombé la veille n'a pas pu prendre sa roue en fin d'étape et a reculé de la deuxième à la cinquième place du classement général.Pour son directeur sportif c'est déjà un Tour d'Espagne réussi. "Il fait du super travail depuis le début de la Vuelta, il a des jambes de feu, mais il en veut tellement qu'il en fait parfois trop, on doit le tempérer", a déclaré Christian Guiberteau à L'Equipe. Chez Cofidis, Rémy Rochas est grimpeur de petite taille (1,64m) qui réalise en 2021 sa première année au sein d'un effectif World Tour. Et il sent qu'il y a passé un cap, " plusieurs caps même, en l'espace de quelques mois ".