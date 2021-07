Vuelta : Pogacar finalement absent ?

Tadej Pogacar au départ de la Ronde d'Aix mais absent de la Vuelta ? Si les organisateurs du critérium d'Aix-en-Provence qui aura lieu le 1er août prochain sur le célèbre Cours Mirabeau, deux ans après la dernière édition du rendez-vous (l'épreuve avait été annulée en 2020 en raison de la pandémie de Covid-19), ont annoncé lundi qu'ils avaient reçu l'accord du jeune champion slovène de 22 ans, le désormais double vainqueur sortant sur le Tour de France devrait en revanche renoncer à disputer sa deuxième Vuelta. A en croire La Gazzetta dello Sport, Pogacar, après avoir évoqué le sujet avec son équipe et ses proches, aurait finalement choisi de revoir sa position et de reporter sa deuxième participation au Tour d'Espagne à l'année prochaine. Le héros des deux dernières Grandes Boucles comme son entourage estimerait ainsi qu'il serait encore trop tôt même pour un cycliste à l'avenir pareil et au palmarès déjà vertigineux pour son jeune âge d'enchaîner deux courses de trois semaines dans un aussi court laps de temps.

Pogacar avait terminé troisième pour sa première participation

Le Grand départ de la Vuelta 2021 sera en effet donné le 14 août prochain depuis Burgos, soit moins d'un mois après l'arrivée de ce Tour 2021 marqué une fois de plus par le talent monstre du Slovène, notamment très impressionnant cette année dans sa capacité à écraser très tôt la compétition et à ne laisser que des miettes à ses adversaires (trois victoires d'étapes, quatorze jours passés en jaune sur les trois semaines), au point de boucler cette 108eme édition avec trois maillots distinctifs sur le dos : le jaune bien sûr, mais aussi le maillot à pois de meilleur grimpeur et le maillot blanc de meilleur jeune. Trois tuniques qu'il avait déjà sur les épaules l'année dernière à l'occasion de sa toute première participation au Tour. Pour sa première présence sur le Tour d'Espagne, en 2019, Pogacar, troisième du classement final, avait là aussi marqué la course de son empreinte, avec trois victoires d'étapes et de nouveau le maillot de meilleur jeune ramené jusqu'à l'arrivée. Toutefois, les organisateurs devront probablement attendre au moins un an avant de revoir le leader de l'équipe UAE Team-Emirates au départ de la Vuelta. "Je suis à fond depuis le mois de février. On verra si je peux faire la Vuelta. On va laisser passer deux ou trois jours et, après, on décidera", avait déclaré le jeune grimpeur à quelques jours de l'arrivée sur les Champs Elysées. Et, visiblement, sa décision est prise.