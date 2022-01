Vuelta : L'édition 2023 partira de Barcelone

"Une fête du vélo"

Si la Vuelta 2022 s’élancera d’Utrecht aux Pays-Bas le 19 août prochain, le prochain Grand Départ aura lieu en Espagne, et plus précisément à Barcelone, comme l’ont annoncé les organisateurs ce lundi. La capitale de la Catalogne sera le théâtre du traditionnel contre-la-montre par équipes d’ouverture, et accueillera également l’arrivée de la deuxième étape. « Le parcours des deux étapes sera conçu conjointement entre la mairie de Barcelone et l'organisation de la course, cherchant à combiner le meilleur spectacle sportif avec l'exposition des points les plus emblématiques de la ville », font savoir les organisateurs., avec une victoire de Philippe Gilbert, pendant que Joachim Rodriguez portait le maillot rouge. Et pour voir Barcelone accueillir un Grand Départ, il faut remonter à 1962, une édition remportée par Rudi Altig. Le dernier contre-la-montre de la Vuelta disputé dans les rues de la ville catalane avait quant à lui été remporté par Bernard Hinault en 1978.« La Vuelta partant de Barcelone, c’est un rêve, s’est réjoui le directeur général de la Vuelta, Javier Guillén. J’ai beaucoup d'affinités personnelles avec Barcelone et je suis particulièrement reconnaissant pour le dynamisme, la passion et le désir que le conseiller sportif et l'adjoint au maire ont mis dans ce projet. Le cyclisme est un sport avec beaucoup de suivi au niveau populaire et les données le placent comme le deuxième sport le plus suivi au niveau européen, ainsi que pratiqué.C'est pourquoi nous sommes ravis de pouvoir participer à ce projet. Le départ officiel est conçu comme un événement dans l'événement pour tout ce qu'il comporte. La présentation officielle du parcours et le tournage du spot officiel se feront à Barcelone. Nous voulons que ce soit une fête du vélo ». Rendez-vous dans 19 mois !