Vuelta : Le profil de la 5eme étape

🔥 Etapa 5 | Stage 5 🔥

🚩 Tarancón > Albacete 🏁

🚴 184,4 km



🇪🇦 Puede anticiparse otro buen día para los velocistas. El peligro fundamental puede ser el viento

🇬🇧 It promises to be another good day for sprinters. The wind could have an impact#LaVuelta21 pic.twitter.com/VjT2a3rPag



La victoire à nouveau promise à un sprinteur ?

Avant d'entamer la haute montagne ce jeudi, les coureurs vont continuer sur du plat avec une longue étape de transition vers le Sud-Est de l'Espagne. Une aubaine pour les sprinteurs qui profiteront de cette troisième étape de plat en l'espace de quatre jours et qui devraient se disputer la victoire finale dans les rues d'Albacete. Au programme de ce mercredi, un parcours très plat avec aucune côte mais un sprint intermédiaire situé peu après la mi-parcours, à 52,9 kilomètres de l'arrivée, avant de se disputer la victoire dans la cité d'Albacete, capitale de la communauté autonome de Castille-La Manche. Au départ de Tarancon, dans la province de Cuenca qui accueillera cette 5eme étape de la Vuelta, les coureurs vont suivre un tracé filiforme et plutôt descendant, passant de 785 à 678 mètres d'altitude. Sur ce genre d'étape, durant laquelle les échappés devraient tenter leur chance sans trop espérer une victoire d'étape car les équipes de sprinteurs devraient contrôler la course, certains leaders devront tout de même se méfier de leurs concurrents. En effet, le vent pourrait constituer le principal danger de la journée.Selon le directeur de la course Fernando Escartín, la zone dans laquelle se déroule l'étape est très ouverte et les rafales de vent peuvent compliquer la journée, provquant des cassures dans le peloton. Une fois arrivés à Monreal de Llano, après 55 kilomètres, les coureurs obliqueront vers le sud pour rallier El Provencio puis continueront leur descente vers La Roda. Situé en fin de parcours, au 131eme kilomètre, le sprint intermédiaire sera l'occasion pour les sprinteurs de se préparer à l'emballage final, si l'échappée n'a pas profité d'une certaine clémence de la part du peloton. Une fois ce sprint effectué, tout se jouera dans les derniers kilomètres de course et dans la préparation au sprint avant d'entrer dans les rues d'Albacete, où la victoire devrait se décider. Une arrivée prévue entre 17h17 et 17h42 dans la capitale de la province du même nom.