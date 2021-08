Vuelta : Le profil de la 4eme étape

🔥 Etapa 4 | Stage 4 🔥

🚩 El Burgo de Osma > Molina de Aragón 🏁

🚴 163,6 km



🇪🇦 Será la segunda gran oportunidad para velocistas

🇬🇧 The second big opportunity for the sprinters #LaVuelta21 pic.twitter.com/xxsdmA2RrO



— La Vuelta (@lavuelta) February 11, 2021

Vers une fête pour les sprinteurs

Retour sur du plat pour cette quatrième étape de la Vuelta édition 2021. La 4eme étape, tracée entre El Burgo de Osma et Molina de Aragon, se destine essentiellement aux sprinteurs. En effet, après deux premières étapes de plat puis la fin de la troisième marquée par un col de première catégorie, le parcours ne va pas proposer de grandes difficultés et sera même essentiellement à la même altitude. Au programme de ce mardi, un tracé très plat avec aucune côte mais un sprint intermédiaire après mi-parcours, c'est-à-dire à 62 kilomètres de l'arrivée, avant de se disputer la victoire final dans les rues de Molina de Aragón. Au départ d'El Burgo de Osma, ville de la province de Soria, les coureurs s'élanceront vers Berlanga de Duero puis entameront une petite ascension vers Barcones au kilomètre 46. Une fois arrivés à Siguenza, une quarantaine de kilomètres plus tard, les coureurs vont filer vers l'altitude la plus haute de la journée (1196m) et disputer le seul sprint intermédiaire de la journée, situé à Alcolea de Pinar.Un sprint situé au 100eme kilomètre de l'étape, qui permettra de distribuer des bonifications aux premiers passants cette ligne. Après ce passage en montée, le peloton va reprendre sa descente puis, à 27 kilomètres de l’arrivée, faire face à un faux-plat montant menant jusqu’à Anquela del Docado. Dès lors, une portion en faux-plat descendant mènera tout droit jusqu’à la ligne d’arrivée, située à Molina de Aragón. Un parcours à même de désorganiser les trains des rares sprinteurs présents dans le peloton de la Vuelta. Une étape qui devrait permettre aux cadors de prendre un peu de repos avant de retrouver la montagne dès ce jeudi. L'étape devrait se terminer aux alentours de 17h20-17h41 selon les organisateurs de la course.