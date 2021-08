Vuelta : Le profil de la 1ere étape

🔥 Etapa 1 | Stage 1 🔥

Une côte de troisième catégorie pour débuter

C’est parti pour la 76eme édition de la Vuelta ! Le Tour d’Espagne 2021 débute ce samedi 14 août avec le retour des 21 étapes, contrairement à l'année dernière durant laquelle seulement 18 étapes étaient au programme pour cause de coronavirus. Cette année, les coureurs débuteront la course au centre du pays, dans la province de Burgos, qui accueillera quatre étapes dont le Grand Départ. Un dispositif à l'image de celui mis en place en Bretagne en juin dernier, qui avait été le théâtre des quatre premières étapes du Tour de France. Ce samedi, les coureurs auront affaire à un prologue, très court, histoire de se mettre en jambes, et qui devrait profiter aux spécialistes du contre-la-montre. Au programme, un parcours très plat de 7,1 kilomètres mais très technique dans les rues de la ville de Burgos. Il ne devrait créer que peu d'écart entre les leaders et les spécialistes mais il faudra être vigilant car, si la météo est mauvaise, le parcours accidenté au cœur de la ville promet d'être animé.En partant de la cathédrale de Burgos, qui date du XIIIeme siècle et où repose la dépouille de Rodrigo Diaz de Vivar, surnommé le Cid, les coureurs effectueront chacun leur tour une boucle à l'intérieur de la ville qui les ramènera jusqu'à cette fameuse cathédrale, classée au Patrimoine Mondial de l'Humanité par l'UNESCO et qui est la troisième plus grande d'Espagne après celles de Séville et Tolède. Ce prologue comportera une côte de troisième catégorie au kilomètre 3, cette de la montée vers le château de Burgos, très courte avec seulement 1500 mètres, mais qui grimpe fort avec ses 7,1% de moyenne. Les coureurs descendront ensuite vers la même cathédrale. Le premier départ sera donné à partir de 17h11 tandis que le dernier devrait clôturer l'étape aux alentours de 20h30.