Vuelta : Le parcours de l’édition 2022 dévoilé

L'Andalousie à l'honneur

Près de 3300km au programme

Après le Tour de France, qui a dévoilé son parcours pour 2022 lors d’une grande cérémonie en octobre, et le Giro, qui a dévoilé son parcours en plusieurs épisodes en novembre, c’était au tour de la Vuelta de présenter son édition 2022 ce jeudi. Comme prévu, le 77eme Tour d’Espagne de l’histoire partira le 19 août d’Utrecht, aux Pays-Bas, une ville qui avait déjà accueilli le Grand Départ du Tour de France 2015., dont un contre-la-montre par équipes de 23,3km pour commencer, comme le veut la tradition.Les coureurs prendront ensuite l’avion pour rejoindre l’Espagne le mardi 23, et plus précisément le Pays basque, pour une 4eme étape avec un col de 2eme et un col de 3eme catégorie à gravir, et une 5eme avec quatre cols de 3eme catégorie. La première arrivée au sommet interviendra lors de la 6eme étape, avec le Pico Jano (en Cantabrie) au menu, jamais encore grimpé sur la Vuelta. Le lendemain, c’est le San Glorio qui sera au menu, mais « seulement » en milieu d’étape. La 8eme étape sera le théâtre d’une deuxième arrivée au sommet, inédite également, le Collau Fancuaya (dans les Asturies). Le lendemain, l’étape dominicale verra les coureurs gravir quatre cols, puis grimper à Les Praeres (toujours dans les Asturies) pour finir.Puis les grimpeurs seront de nouveau à l’honneur, avec l’arrivée au sommet de Penas Blancas, en Andalousie, pour l’arrivée la plus au Sud de cette édition 2022. C'est d'ailleurs la toute première fois que les huit provinces d'Andalousie seront traversées par la Vuelta. L’étape suivante devrait être réservée aux baroudeurs, puis le week-end s’annoncera spectaculaire, avec une arrivée à la Sierra de la Pandera (pour la sixième fois de l’histoire) le samedi, et à la Sierra Nevada le dimanche.Après la dernière journée de repos, les sprinteurs auront une nouvelle chance à Tomares, toujours en Andalousie, puis la 17eme étape proposera l’ascension de Monasterio de Tentudía en guise d’arrivée, et s’il fait chaud, cela pourrait faire des dégâts. Le peloton arrivera à l’Alto del Piornal (en Estrémadure) le lendemain. Le 9 septembre, le peloton aura droit à une étape en circuit, et devra grimper deux fois le Puerto del Pielago, puis la veille de l’arrivée, c’est le Puerto de Navacerrada qui sera au menu.qui comptera au total 3280,4km.