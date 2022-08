Vuelta : Kuss contraint de renoncer

Deux coureurs positifs au covid

Coup dur pour Primoz Roglic dans sa quête de quadruplé sur la Vuelta. Le Slovène a perdu ce dimanche l’un de ses fidèles coéquipiers, Sepp Kuss. Le coureur américain de bientôt 28 ans n’a pas pris le départ de la 9eme étape, car il est fiévreux. A priori, il ne n’agit pas du covid, car son équipe Jumbo-Visma l’aurait sans doute précisé, mais le natif du Colorado ne s’estimait pas assez en forme pour prendre part à cette étape, qui compte deux cols de première catégorie, dont l’arrivée finale au sommet de Les Praeres et ses 12,9% de dénivelé de moyenne.Pour la première fois en cinq participations, Sepp Kuss ne finira donc pas la Vuelta, lui qui avait pris une belle huitième place l’an passé. Heureusement, Primoz Roglic peut compter sur d’autres solides coéquipiers au sein de Jumbo-Visma, comme l’Australien Chris Harper (27eme au classement général), ou les Néerlandais Sam Oomen (45eme) et Robert Gesink (54eme).Ils ne sont plus que 166 sur cette Vuelta avant d’aborder les deux dernières semaines, puisqu’en plus de Sepp Kuss, deux autres coureurs ont été contraints de rentrer chez eux.. Il s'agit du premier abandon dans au sein de ces équipes. Espérons que le covid ne vienne pas tout gâcher dans les deux dernières semaines...