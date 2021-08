Vuelta (E9) : Victoire en solitaire pour Caruso, Roglic prend le large au général

CYCLISME - UCI WORLD TOUR / VUELTA 2021

9eme étape - Puerto Lumbreras - Alto de Velefique (188 km) - Dimanche 22 août 2021

Geoffrey Bouchard (FRA/AG2R-Citroën) à 3'39"

Classement général après 9 étapes (sur 21)

Primoz Roglic (SLO/Jumbo-Visma) en 34h18’53’’

Guillaume Martin (FRA/Cofidis) à 9'39"

Juste avant la première journée de repos, un important écrémage a eu lieu en haut du classement général de la Vuelta.Parmi eux, son coéquipier Mikel Landa qui est désormais relégué à plus de cinq minutes de Primoz Roglic, le leader du classement général.Le Slovène a été le deuxième de l'étape de ce dimanche. Son accélération dans la dernière difficulté du jour a laissé la plupart de ses adversaires sans réponse. Seul Enric Mas a réussi à prendre sa roue pour terminer troisième. Ils ont bouclé les 188 km au programme de cette étape de montagne un peu plus d'une minute après le vainqueur du jour. Parti au sein d'un groupe qui a mis du temps à se former à cause d'une première ascension déjà sélective, Damiano Caruso a vu ses dix compagnons d'échappée céder au fil des difficultés.. Usé par les 70 kilomètres parcourus tout seul, le coureur de la Bahrain-Victorious a tenu bon. Alors que l'Italien ne joue plus rien au classement général, il s'est offert sa deuxième victoire de l'année dans un Grand Tour. De son côté, Primoz Roglic a profité de sa deuxième place pour accroitre encore un peu plus son avance dans la course au maillot rouge. Désormais, 28 secondes le séparent d'Enric Mas, son premier poursuivant. L'Espagnol a presque une minute d'avance sur Miguel Angel Lopez, son coéquipier de la Movistar qui complète le podium provisoire. Après cette rude étape de montagne, une journée de repos va permettre au peloton de se ressourcer. Et aux favoris de redéfinir leurs objectifs avant le début de la deuxième semaine de course.Primoz Roglic (SLO/Jumbo-Visma) à 1’05’’Enric Mas (ESP/Movistar) à 1’06’’Jack Haig (AUS/Bahrain Victorious) à 1’44’’Miguel Angel Lopez (COL/Movistar) à 1’44’’Adam Yates (GBR/INEOS Grenadiers) à 1’44’’Gino Mäder (SUI/Bahrai Victorious) à 2’07’’Giulio Ciccone (ITA/Trek Segafredo) à 2’10’’Egan Bernal (COL/INEOS Grenadiers) à 2’10’’David De La Cruz (ESP/UAE Team Emirates) à 2’40’’Enric Mas (ESP/Movistar) à 28’’Miguel Angel Lopez (COL/Movistar) à 1'21"Jack Haig (AUS/Bahrain Victorious) à 1'42"Egan Bernal (COL/Ineos Grenadiers) à 1'52"Adam Yates (GBR/INEOS Grenadiers) à 2'07"Giulio Ciccone (ITA/Trek Segafredo) à 2'39"Sepp Kuss (USA/Jumbo-Visma) à 2'40"Felix Grossschartner (AUT/Bora-Hansgrohe) à 3'25"David De La Cruz (ESP/UAE Team Emirates) à 3'55"